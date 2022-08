Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Rotaru, finanțatorul celor de la CS Universitatea Craiova, spune ca accederea in grupele Conference League este un obiectiv esențial pentru antrenorul Laszlo Balint (43 de ani). Zorya Luhansk - Universitatea Craiova, este joi, de la ora 20:30, liveTEXT pe GSP.ro. ...

- Antrenorul Universitații Craiova, Laszlo Balint, a transmis ca mai are nevoie de jucatori, pentru ca echipa olteana este angrenata in Conference League. ”Nu știu daca vine Ișfan, dar e nevoie de jucatori. Știu ca oamenii din conducere se preocupa de asta, sunt discuții. Echipa e angrenata pe doua fronturi,…

- Noul mijlocaș al Universitații Craiova , Sergiu Hanca, și-a facut debutul in tricoul alb-albastru la meciul cu Rapid, pierdut cu 1-0 pe stadionul „Ion Oblemenco“ . Foto: Alex Virtosu La finalul intalnirii de duminica seara, din cadrul etapei a 3-a din Superliga, Sergiu a declarat ca infrangerea suferita…

- Sorin Carțu (66 de ani), președintele de la Universitatea Craiova, a vorbit dupa victoria cu Vllaznia, scor 3-0 (1-1 in tur), in manșa secunda din turul doi preliminar Conference League. Oltenii vor da ochii in turul III din Conference League cu ucrainenii de la Zorya Luhansk. Meciul tur, de pe 4 august,…

- Laszlo Balint, antrenorul Universitații Craiova, a trasat principalele concluzii dupa prima sa victorie pe banca oltenilor, 3-0 cu Vllaznia, in turul III din Conference League. Oltenii vor da ochii in turul III din Conference League cu ucrainenii de la Zorya Luhansk. Meciul tur, de pe 4 august, se va…

- Sorin Carțu (66 de ani), președintele Universitații Craiova, a vorbit despre strategia de transferuri a echipei antrenate de Laszlo Balint. CS Universitatea Craiova - Vllaznia, manșa secunda a turului 2 preliminar Conference League, se joaca azi, de la ora 20:30. Meciul va fi liveTEXT pe GSP. ...

- Universitatea Craiova a remizat, scor 1-1, in Albania, cu FK Vllaznia Shkoder, in prima mansa a turului 2 preliminar al Conference League. Antrenorul Stiintei, Laszlo Balint, considera ca rezultatul final nu a reflectat cele petrecute pe teren. „Nu suntem satisfacuti cu acest rezultat, pentru ca am…

- Universitatea Craiova a sustinut miercuri seara cel de-al patrulea joc amical din cadrul stagiului din Austria, remizand, scor 1-1, cu Al-Duhail, vicecampioana Qatarului. La finalul intalnirii, reprezentantii Stiintei s-au declarat multumiti cu rezultatul inregistrat, mai ales ca staff-ul tehnic a folosit…