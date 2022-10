Stiri pe aceeasi tema

- Etapa a 13-a din Superliga s-a dovedit a fi nefasta pentru gruparile din Banie. Daca vineri seara Universitatea Craiova a capotat la Pitești, 0-1 cu FC Argeș, astazi a venit randul echipei FCU sa dezamageasca. Supararea este cu atat mai mare cu cat baieții lui Marius Croitoru au pierdut chiar sub privirile…

- Liderul Kangen Team n-a avut o misiune ușoara in etapa a X-a a Campionatului Județean de old-boys „Trutzi", impunandu-se cu greu in confruntarea cu Intermontana, care a dat o replica curajoasa. Fostii steliști Dorin Goian și Daniel Balan și-au adus contribuția cu un total de 6 goluri la ...

- Nu mai puțin de 17 goluri s-au marcat in confruntarea dintre liderul Kangen Team și Barbershop by Nița Marian, din etapa a IX-a a Campionatului Județean de old-boys „Trutzi". Cel mai strans a fost duelul dintre EcoOptic și Intermontana, care a fost decis dupa executarea loviturilor de ...

- Saptamana acesta s-au disputat partidele rundei cu numarul VIII in Campionatul Județean de old-boys „Trutzi". In clasament continua sa conduca formația Kangen Team, cu maximum de puncte, podiumul fiind completat de Vivendi Mihu Acoperișuri și Steelcorp.Campionatul judetean de old-boys ...

- Etapa a VII-a a Campionatului Județean de old-boys „Trutzi" a produs meciuri interesante. Apa Design a ținut in șah campioana Vivendi Mihu Acoperișuri, care a reușit sa intoarca totuși soarta meciului pe final, revenind de la 1-3 la 4-3 in ultimele cinci minute. A fost o runda in care ...

- Campionatul Județean de old-boys „Trutzi" se reia in aceasta saptamana cu partidele din etapa a VI-a. Pe primul loc in clasament se afla Kangen Team, cu maximum de puncte, podiumul fiind completat de Vivendi Mihu Acoperișuri și EcoOpticCampionatul judetean de old-boys beneficiaza de ...

- Dupa 0-0 cu Rayo Vallecano in prima etapa, Barcelona s-a impus pe terenul lui Real Sociedad (4-1), iar Robert Lewandowski a fost omul meciului. Polonezul adus de la Bayern Munchen a marcat primele doua goluri pentru Barcelona, chiar in ziua in care a implinit 34 de ani. Robert Lewandoski, primele goluri…