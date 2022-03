Stiri pe aceeasi tema

- O poveste cu care am crescut cu toții, avand un personaj principal foarte indragit și popular, pe nastrușnicul Pinocchio, este reprezentata acum pe scena teatrului bacauan, la Secția de Animație, intr-o noua formula, gandita de Gabriel Apostol. Actor manuitor și regizor de la Teatrul Țandarica din București,…

- Aud: ,,Scrii despre razboi. Ce te califica pentru asta? Ești cumva un diplomat harșit in culisele mondiale, ai caștigat vreun razboi, ai fost vreodata pe front, in prima linie, ești toba de istorie universala?”… Nu sunt expert in diplomație, tranșee sau istorie, dar cred ca ma califica sa pun razboiul…

- Participare redusa, dar fructuoasa din partea CSM Bacau la cea de-a șasea ediție a turneului internațional de judo de la Sibiu, Cupa „Miado”, care a reunit peste 700 de sportivi de la cluburi din țara și din Republica Moldova. Gruparea bacauana pregatita de prof. Aurel Chelariu a participat doar cu…

- Luni a fost programata prima din cele șase etape ale play-out-ului Diviziei A1 la volei feminin. In ambele meciuri gazdele au avut caștig de cauza. Știința Bacau s-a impus cu 3-0 (14, 15, 20) in fața „lanternei roșii”U NTT Data Cluj, in timp ce Dacia Mioveni a trecut cu 3-1 (18, 16, -15, 15) de […]…

- Joi, in ultima etapa a sezonului regulat din cadrul Diviziei A1 la volei feminin, Știința Bacau a fost invinsa cu 3-1 in deplasare de CS Medgidia. Cum, prin victoria cu 3-1 obținuta miercuri, la Cluj, contra celor de la ACS Volei Cristina Parv, SCMU Craiova urcase pe locul 8, cu 20 de puncte, Știința,…

- A fost decis lotul național al Romaniei de karate pentru Campionatul European SKDIUN din Serbia. Configurarea lotului s-a facut in baza unui proces de selecție derulat pe 5 martie și care a premiat primii doi karateka pe fiecare categorie de varsta și greutate. Știința Bacau antrenata de Adrian Loghin…

- Astazi, o parte din ajutoarele umanitare colectate la Centrul de Afaceri și Expoziții (122 de pachete) au fost distribuite chiar pe peronul garii, cetațenilor refugiați care au trecut prin orașul nostru. Aceștia se aflau in cursa feroviara speciala, care i-a preluat de la granița țarii și ii transporta…

