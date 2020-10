Badea Gheorghe avea un caine ciobanesc Badea Ion se pregatea sa intre in gospodarie la badea Gheorghe, cand vede un caine mare ciobanesc, cu o fata fioroasa, ca se uita la el din curte. Speriat, renunta la gand si il striga pe badea Gheorghe.– Ce-i, ma? scoate asta capul pe geam.– Hai sa-mi deschizi poarta ca mi frica de cane!– Hai, numa, ca nu-ti face nimic!– Nu ma bag ca mi frica.– Hai, daca-ti spun!Pana la urma, badea Ion isi ia inima in dinti si intra in curte. Se duce usurel pe langa perete si pana la urma ajunge in casa. Dupa ce inchide usa ii zice lui badea Ion:– Ba, Ioane, rau cane ai! – Ase-i cum zaci – rau tare.– Sa uita… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

