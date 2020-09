Deputatul Ionel Palar a anuntat, miercuri, intr-un comunicat de presa remis AGERPRES, ca a demisionat din functia de presedinte al filialei PNL Bacau. "In urma unei analize corecte, obiective, privind rezultatul alegerilor locale, am decis sa demisionez din functia de presedinte al PNL Bacau. Gestul meu se bazeaza pe respectul pe care-l port membrilor si simpatizantilor liberali, care, astazi, sunt dezamagiti de rezultatele obtinute. Chiar daca, pe fond, am obtinut un scor foarte bun in mediul urban, nu am reusit castigarea Consiliului Judetean Bacau. Din acest punct de vedere imi reprosez faptul…