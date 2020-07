Stiri pe aceeasi tema

- Un procent de 76,20% dintre candidatii prezenti la Evaluarea Nationala (inclusiv etapa speciala) au obtinut medii mai mari sau egale cu 5, a informat, sambata, Ministerul Educatiei si Cercetarii.

- Ministerul Educației și Cercetarii a publicat rezultatele obținute de absolvenții clasei a XII-a la examenul de Bacalareat, in urma acestor data rezultand ca in cinci licee din județul Bistrița-Nasaud procentrul de promovare a examenului a fost de peste 90 la suta. Potrivit Inspectoratului Școlar Județean…

- Un numar de 20 de candidați, din totalul celor 192 inscriși, au lipsit de la prima proba a sesiunii speciale a Evaluarii Naționale, astfel ca 170 de elevi au fost prezenți la examinare, anunța, luni dupa-amiaza, Ministerul Educației și Cercetarii (MEC).Luni s-a desfașurat prima proba scrisa…

- Rezultatele la examenul de Bacalaureat 2020 vor fi publicate marți, 30 iunie, in format anonimizat al numelui candidaților. Contestațiile vor putea fi depuse in aceeași zi, de la ora 16.00 și miercuri, de la ora 8.00. Rezultatele finale vor fi cunoscute duminica, 5 iulie. Rezultatele vor fi publicate…

- Peste 200 de elevi care nu au putut susține Evaluarea Naționala in același timp cu colegii lor, din cauza epidemiei de COVID-19 s-au inscris la etapa speciala a examenului, care incepe luni. Potrivit unui comunicat transmis duminica de Ministerul Educației și Cercetarii, la etapa speciala a examenului…

- Un numar de 134.831 de candidați au fost prezenți, luni, la proba la Limba și literatura romana din cadrul examenului de Bacalaureat, potrivit Ministerului Educației și Cercetarii. In ceea ce privește...

- Aproape 3000 de elevi absolvenți de clasa a VIII-a din Alba sunt inscriși la examenul de Evaluare Naționala 2020. Aceștia vor susține, de luni, in condiții speciale, probele scrise. La nivel național, sunt așteptați la examen 172.482 de elevi, potrivit Ministerului Educației și Cercetarii (MEC). Examenul…

- Ministerul Educației a anunțat marți ca a fost aprobata organizarea sesiunii speciale de Bacalaureat 2020, pentru elevii care au temperatura peste maximul admis, au fost in izolare, carantina sau cei care nu au participat in prima sesiune din alte motive medicale. Probele scrise incep in 6 iulie. Vezi…