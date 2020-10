Stiri pe aceeasi tema

- Credeți ca daca o sa scapam de școala online și copiii vor merge fizic la cursuri, va fi mai bine? Ca școala are ce sa-i invețe? Mi s-a atras atenția ca editura Litera a scos manualul de Istorie a Romanilor pentru clasa a VIII-a, aprobat de competentul Minister al Educației, in conformitate cu programa…

- Prefectura Bacau a comunicat greșit lista localitaților in care se impun restrcții pentru restaurante și jocurile de noroc din cauza procentului prea mare de bolnavi COVID 19. Astfel, localitațile Baca, Moinești, Comanești și Moinești și Targu Trotuș nu mai sunt incluse pe lista orașelor și comunelor…

- Surprize neplacute pentru bacauanii care obișnuiau sa-și suplimenteze veniturile participand la „Loteria bonurilor fiscale”. Potrivit surselor oficiale, extragerile vor fi suspendate pana la incetarea starii de alerta. Inițial, s-a renunțat la organizarea extragerilor atat pe perioada starii de alerta,…

- Notarul Sorin Ștefan Umbrarescu vizeaza funcția de primar al Bacaului la alegerile locale din 27 septembrie. El ne-a acordat un interviu in care a expus atat motivele care l-au determinat sa intre in cursa electorala, din partea Alianței Social Umaniste (PSD – PPU-SL), cat și planurile sale pentru dezvoltarea…

- Doua persoane au fost retinute, alte 5 au fost plasate sub control judiciar și 140.000 de țigarete au fost indisponibilizate, in urma unor actiuni operative de amploare efectuate de polițiștii de combatere a criminalitații organizate din Bacau și procurorii D.I.I.C.O.T., cu sprijinul Direcției Operațiuni…

- Aventura antrenorului Adrian Petrea la CSM Bacau a durat doar un an. Tehnicianul a parasit vineri dimineața echipa bacauana, cu destinația Minaur Baia Mare. „Sunt atașat de Bacau, dar, profesional, al ales Minaur” a fost explicația lui Petrea, care s-a desparțit pe cale amiabila de „CSMei”. „Clubul…

- Pentru realizarea ultimei etape a lucrarilor la rezervorul de 5.000 mc din Stația de Tratare Barați, cumulat cu temperaturile ridicate in aceasta perioada care genereaza consumuri mai mari de apa precum și pierderile de 60% din rețea, Compania Regionala de Apa Bacau (CRAB) este nevoita sa recurga la…

- In cursul zilei de astazi, echipele SSPM au intervenit in zona strazilor Digul Barnat – Prelungirea Bradului (frezarea stratului vechi de asfalt), in zona centrala Spicul (frezare și asfaltare) și in Parcul Cancicov, unde se continua reabilitarea aleilor secundare. Articolul FOTO: Se asfalteaza strazile…