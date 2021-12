Stiri pe aceeasi tema

- Povestea lui Ignat, un simbol al impacarii ritualice de dinainte de sacrificarea porcului de Craciun. Un timp magic, conotat cu o simbolistica extrem de complexa si punctat, in curgerea lui, de o serie de momente ritualice, ale caror conotatii se pierd departe, in negura timpului. Astfel s-ar putea…

- Traditii si superstitii de Ignat, ziua sacrificarii porcului. Pe 20 decembrie aflam daca vom avea o iarna greaTraditii si superstitii de Ignat 2021. Potrivit traditiei, taierea porcului are o data bine stabilita si anume 20 decembrie. Ziua este denumita Ignat, deoarece calendarul crestin-ortodox coincide…

- Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor a transmis romanilor un set de recomandari pentru perioada sarbatorilor de iarna. DSV recomanda sa cumparam produse alimentare numai din unitati sau spatii autorizate sanitar veterinar.

- Avand in vedere tradițiile de Craciun, Poliția Locala Targoviște va aduce la cunoștința faptul ca potrivit dispozițiilor legale, sacrificarea animalelor in spații deschise sau in alte locuri publice este strict Post-ul Poliția locala: Amenzi de pana la 350 de lei pentru sacrificarea porcului pe domeniul…

- Anual, comunitatea creștina il sarbatorește pe data de 26 octombrie pe Sf. Mucenic Dumitru. In aceasta zi, in biserica se țin slujbe speciale intrucat, potrivit tradiției, Sfantul Dumitru este cel care prevestește venirea iernii. Acesta desfrunzeste padurile, intoarce caldura in pamant și usuca toate…

- Cartea de poezii pentru copii „Dejunul unei frunze”, scrisa și ilustrata de Marina Debattista și aparuta la Editura Frontiera, reprezinta Romania in catalogul White Ravens 2021. Selectarea in acest prestigios catalog internațional este o recunoaștere excepționala a muncii editoriale pe care o depune…

- ”Daca-ai sa privești la mine intr-o buna zi Si ai sa ma intrebi, am sa-ți explic. Stau adanc in mine parca toți oamenii, Cum stau pietrele in mozaic”… …sunt versurile compuse de Dinu Olarașu pentru un cantec al lui Nicu Alifantis, care reprezinta o paralela perfecta cu cartea de suflet scrisa de profesorul…