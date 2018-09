Avram Iancu comemorat la Carei Ce vesti mai aveti voi romani despre Iancu, sa spuna ce stiu toti acei care stiu, Ce vesti sa avem? Suntem oastea lui Iancu, La Tebea, la Carei, eroul e viu! Astazi, 9 septembrie 2018, a avult loc la Carei comemorarea a 146 de ani de la moartea lui Avram Iancu, Erou National. Imnul de stat a fost intonat de catre Angela Munteanu si Dorel Iurcencu alaturi de intreaga asistenta. Slujba de pomenire a fost oficiata de catre preotul paroh Popa Ilie din Carei, preot pensionar Danciu si de preotul din Marna Noua, Calin Pop. Un singur preot a fost din Carei, de la cele 5 biserici romanesti. Au fost rostite… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

Sursa articol: buletindecarei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pe Ordinea de Zi a sedintei din 14 august 2018 a Consiliului Local Carei a figurat si o adresa a ISU Somes Satu Mare din data de 7 august 2018. Copiile acestei adrese au fost trantite in mapa de lucru a consilierilor locali fiind incadrata la punctul Diverse. Cu alte cuvinte primarul Kovacs nu a dorit…

- Asociatiunea ASTRA Despartamantul ,,Aurel Coza,, Carei a solicitat aviz de amplasare a unui catarg cu drapel tricolor in centrul orasului, oferind 3 variante ca locatie. Una dintre variante era in sensul giratoriu din centrul orasului. Presa de casa a primarului a iesit imediat la atac pentru a induce…

- Initiativa Asociatiunii ASTRA Carei de a amplasa un catarg cu drapel romanesc in centrul orasului in Anul Centenar a incurajat si alte persoane, institutii chiar sa isi doreasca acelasi lucru. Un fapt imbucurator. Asa, vom avea mai multe catarge in orasul Carei. http://www.buletindecarei.ro/2018/06/ridicati-catarge-cu-drapel-romanesc-si-la-carei.html…

- Uniunea Europeana ofera cate 30 de mii de euro celor mai bune 46 de idei de afaceri pentru tinerii romani care vor sa devina antreprenori in județele Bistrița-Nasaud, Cluj, Bihor, Maramureș, Satu-Mare, Salaj, prin programul Transilvania START UP. Programul se adreseaza persoanelor din Regiunea Nord-Vest,…

- Marti dupa-amiaza, mai multe localitati din judetul Alba se afla sub atentionare meteo Cod Galben de furtuni. Pana la ora 15.00, sunt vizate Campeni, Bistra, Vidra, Albac, Sohodol, Horea, Avram Iancu, Scarișoara, Garda de Sus, Arieșeni, Vadu Moților, Poiana Vadului si zona de munte de peste cota 1800…

- Cod galben de precipitatii in judetul Alba Cod galben de preccipitatii în judetul Alba: zona de munte de peste cota 1800 m. Cod galben valabil pâna la ora 15.00. Județul Alba: Câmpeni, Bistra, Vidra, Albac, Sohodol, Horea, Avram Iancu, Scarișoara, Gârda de Sus,…

- La data de 20 martie 2018, Asociatiunea ASTRA Carei a depus la Primaria Carei o solicitare pentru amplasarea unui catarg cu steag tricolor. A primit numar de inregistrare 3845/20.03.2018. Au propus 3(trei) locatii diferite pentru ca din cele 3 sa fie aprobata una care sa fie pe placul Consiliului Local.…

- Duminica, 17 iunie 2018, a avut loc ceremonia de dezvelire a Monumentului inchinat fostilor refugiati si expulzati din Carei in anul 1940 in prezenta a peste o mie de persoane. De la ora 11,00 a avut loc Sfanta Liturghie savarsita de PS Virgil, Episcop de Oradea alaturi de un sobor de preoti. Biserica…