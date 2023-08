Avocatului Poporului, despe cazul copilului de 10 ani agresat de taxatoare

Stiri pe aceeasi tema

- Fetița in varsta de 4 ani din Vulcanești, care a fost transportata de SMURD la Institutul Mamei și Copilului din Chișinau , in coma de gradul I, dupa ce a inghițit un obiect , deja respira de sine statator și a aparut un anumit grad de conștiința. Totuși starea fetei este calificata ca fiind grava,…

- Ministra sanatații, Ala Nemerenco a emis o reacție referitor la cazul copilului de 7 ani, cazut de la etajul 4, din Cupcini, raionul Edineț. Copilul se afla in stare foarte grava, nu poate fi transportat și pe moment doua echipe de medici lupta pentru viața lui. „Cu referire la cazul copilului cazut…

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu pe cazul persoanei straine, care la data de 21 iunie a cazut in gol de pe trapa avionului, pe Aeroportul Chișinau. Potrivit Ombudsmanului, barbatul nu poate sa se intoarca in țara de origine deoarece s-ar afla in pericol.

- Fetița de doi ani, care a cazut de la etajul opt al unui bloc de locuit, se afla in continuare in stare grava. Informația a fost confirmata de Maxim Cazacu, purtatorul de cuvint al Institutului Mamei și Copilului din Chișinau, unde a fost internata copila, transmite tv8.md. {{685207}}Medicii lupta pentru…

- Avocatul Poporului pentru drepturile copilului Maia Banarescu a venit cu un comentariu privind tragicul accident in care un baiat de 15 ani a fost ucis de o poarta de fotbal. „Cu siguranța noi, adulții, nu facem tot ce e posibil pt a evita accidentele triste - nu verificam, nu securizam locurile unde…

- Cerere neobișnuita din partea Avocatului Poporului, Renate Weber. Aceasta a solicitat birourilor permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului revocarea din functie a lui Daniel Iovanescu, adjunct al Avocatului Poporului in domeniul prevenirea torturii si a altor pedepse ori tratamente cu cruzime,…

- Birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului au analizat, joi, o scrisoare din partea Avocatului Poporului, Renate Weber, prin care solicita revocarea din functie a lui Daniel Iovanescu, adjunct al Avocatului Poporului in domeniul prevenirea torturii si a altor pedepse ori tratamente cu…