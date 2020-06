Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Poporului anunta ca, prin Domeniul privind prevenirea torturii in locurile de detentie, monitorizeaza penitenciarele din Romania in contextul epidemiei provocate de SARS-CoV-2.”In indeplinirea mandatului sau de Mecanism National de Prevenire, Domeniul privind prevenirea torturii in…

- Pana astazi, 16 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 16.704 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 9.574 au fost declarate vindecate și externate. Numarul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportarii Institutului…

- Autoritațile din Blaj au decis luarea unor masuri drastice, in contextul pandemiei. Astfel, Blaj devine primul oraș din Romania care interzice circulația autoturismelor pe data de 1 și 2 mai, astfel incat sa stopeze raspandirea infectarii cu noul virus ucigaș.

- Guvernul urmeaza sa aloce, in sedinta de joi, in contul Ministerului Sanatatii, sumele necesare realizarii donatiilor de echipamente de protectie si de alte materiale medicale necesare, in contextul pandemiei COVID-19, care vor fi facute "in beneficiul cetatenilor Republicii Moldova", potrivit Agerpres.…

- Incepand cu data de 27 aprilie a.c., circulația persoanelor care au implinit varsta de 65 de ani, in afara locuinței/gospodariei, este permisa, indiferent de intervalul orar, strict pentru deplasarea in interes profesional, inclusiv intre locuința/gospodarie și locul/locurile de desfașurare a activitații…

- De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 2.199 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 153 de persoane aflate in carantina au parasit locația in care au fost plasate, pentru acestea fiind…

- De la momentul decretarii starii de urgența de catre Președintele Romaniei prin Decretul nr. 195/16.03.2020, in contextul extinderii rapide a pandemiei COVID-19 la nivel mondial, Romania in doar cateva zile...

- Oficialii Ministerului Transporturilor Infrastructurii si Comunicatiilor, impreuna cu Ministerul Afacerilor Interne, au publicat informatii despre culoare speciale de circulatie disponibile in Romania pentru transportatori.