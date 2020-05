Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Dinca a negat, joi, acuzațiile de omor și a aruncat o noua bomba in dosar: ar fi fost forțat de mai mulți polițiști sa minta. Criminalul din Caracal , dupa luni de inchisoare, a șocat din nou pe toata lumea din Tribunal, dar de aceasta data nu prin declarațiile sale, ci prin comportamentul…

- In acest dosar la Tribunalul Olt a fost, joi, termenul pentru verificarea masurilor preventive, iar magistratii au constatat legalitatea arestarii preventive pentru ambii inculpati si au mentinut-o. Dinca este trimis in judecata in acest dosar pentru opt infractiuni, respectiv trafic de persoane, viol,…

- Dupa multa vreme in care a trait in stres din cauza colegilor din inchisoare care l-au amenințat și i-au adus injurii, Gheorghe Dinca s-a transformat in “ terorist ” din victima. Potrivit unor surse din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor au dezvaluit, el a decis sa-i reclame pe toți cei…

- Cand s-a implinit un an de la dispariția Luizei Melencu, Gheorghe Dinca a facut noi declarații! Avocatul familiei Melencu, Tonel Pop, a dezvaluit ce susține acum „monstrul din Caracal” ca s-a intamplat cu cele doua fete pe care le-a rapit de pe strazile din Caracal. In prezent, Gheorghe Dinca neaga…

- Dinca susține ca nu a spus adevarul in fața anchetatorilor, iar Alexandra este in viața. De asemenea, Gheorghe Dinca susține ca „nu a fost aparat așa cum trebuie” și ofera declarații halucinante. El și-a retras declarațiile susținand ca nu le-a omorat pe cele doua adolescente. Tonel Pop, avocatul familiei…

- Gheorghe Dinca susține ca "nu a fost aparat așa cum trebuie" și ofera declarații halucinante. Dupa ce, inițial, a recunoscut ca le-a ucis pe Luiza Melencu și pe Alexandra Maceșanu, și-a retractat afirmațiile, susținand ca nu le-a omorat pe cele doua adolescente. Familia Alexandrei Macesanu…

- Gheorghe Dinca, presupusul criminal din Caracal, și-a retras primele declarații, spunand ca, de fapt, nu le-a omorat pe Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu, dar a fost pus sa declare ca le-a ucis.

- Barbatul, pe care vecinii il descriau ca fiind un familist convins, scria, pe 5 ianuarie, despre Gheorghe Dinca, monstrul din Caracal, care a marturisit ca le-a ucis pe Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu.