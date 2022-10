Stiri pe aceeasi tema

- Deputata și vicepreședinta Partidului „ȘOR”, Marina Tauber, vizata in doua cauze penale, ramine in arest preventiv in Penitenciarul nr. 13. Magistrații Curții de Apel Chișinau au menținut decizia primei instanțe și au respins recursul depus de avocații deputatei, care au solicitat anularea masurii preventive.…

- In cele aproape 30 de zile in care se afla in izolare totala in Penitenciarul 13, deputatul Partidului „Șor”, Marina Tauber, nu a fost audiata niciodata de catre procurori, iar singurii care s-au intalnit cu ea au fost avocații. Declarația a fost facuta de catre unul dintre avocații deputatului, Aurel…

- Avocații vicepreședintelui Partidului „Șor”, Marina Tauber, invoca un șir intreg de abuzuri comise de procurorii anticorupție și cer sa fie primiți in audiența de noua șefa a acestei instituții, Veronica Dragalin. Potrivit lor, dosarul respectiv este cusut cu ața alba, la indicația reprezentanților…

- Sute de membri și simpatizanți ai Partidului „Șor” protesteaza in fața Curții de Apel Chișinau, acolo unde are loc o noua ședința in dosarul Marinei Tauber. Magistrații trebuie sa examineze recursul avocaților deputatului Partidului „Șor”, prin care contesta plasarea acestuia in arest preventiv pentru…

- „Concertul care urma sa aiba loc pe 19 iunie, in Piața Marii Adunarii Naționale din Chișinau, nu a avut nicio legatura cu politicul, inclusiv cu Partidul ȘOR”, minte cu seninatate Kirkorov. „Mai mult, nu am primit niciun ban pentru a evolua in cadrul acestui eveniment și nici despagubiri pentru cheltuielile…

- Un nou protest al membrilor si simpatizantilor Partidului SOR, in sustinerea deputatului Marinei Tauber, care a fost plasata in arest preventiv pentru 30 de zile, in Penitenciarul nr. 13 din Chisinau. De aceasta data, manifestatia s-a desfasurat la Curtea de Apel Chisinau, acolo unde magistratii au…

- Curtea de Apel Chișinau va examina astazi, 28 iulie, incepind cu ora 13:00, recursul depus de avocați prin care s-a cerut anularea masurii de arest preventiv, in Penitenciarul nr. 13, pentru deputata Marina Tauber, in dosarul finanțarii ilegale a Partidului „Șor”. Informația a fost confirmata pentru…