Avocații australianului Julian Assange, 51 de ani, fondatorul WikiLeaks, care este inculpat pentru 17 acuzații de spionaj in SUA, spun ca acesta este persecutat pentru opiniile sale politice, relateaza The Guardian . Ministrul britanic de interne, Priti Patel, a aprobat pe 17 iunie extradarea fondatorului WikiLeaks, Julian Assange, in Statele Unite ale Americii, insa Assange, care este inchis din 2019 la penitenciarul de maxima securitate Belmarsh din Londra, a avut dreptul sa faca recurs. Iar avocații fondatorului WikiLeaks au depus un apel impotriva extradarii sale in SUA. Aparatorii lui Assange…