Stiri pe aceeasi tema

- Sprijinul fiscal trebuie sa conține pe masura ce se lucreaza la crearea premiselor pentru recladirea spațiului de manevra fiscal necesar, se arata în comunicatul FMI cu ocazia încheierii misiunii pe tema Articolului IV ce s-a desfașurat virtual. Potrivit acestuia, politica monetara și cea…

- Romania continua sa aiba restante in ceea ce priveste reformele in justitiei si lupta impotriva coruptiei. Tara noastra a aplicat doar putin peste o treime dintre recomandarile organismelor europene in acest sens. Concluzia rezulta din cel mai recent raport al GRECO, organismul specializat in acest…

- Talibanii au lansat multiple ofensive, in ultimele 24 de ore, in Afganistan, anunta autoritatile, la cateva zile dupa inceperea retragerii fortelor americane, relateaza Reuters, potrivit news.ro. Presedintele american Joe Biden anunta, la jumatatea lui mai, ca trupele americane urmau sa-si…

- Al 46-lea presedinte al Statelor Unite a promis, in deschiderea acestei reuniuni virtuale de doua zile cu 40 de lideri din lume, o reducere a emisiilor gazelor cu efect de sera a primei puteri economice mondiale de 50-52% fata de nivelul din 2005, pana in 2030. Acest obiectiv este aproape dublu fata…

- Ministrul roman de Externe, Bogdan Aurescu, a avut marti un dialog cu secretarul american de stat, Antony Blinken, in cadrul careia au discutat pe marginea parteneriatului strategic dintre cele doua tari, despre prezenta militara a SUA in Romania si securitatea la Marea Neagra, dar si despre lupta impotriva…

- Administratia americana a presedintelui Joe Biden le ofera palestinienilor un ajutor de 15 milioane de dolari in lupta impotriva COVID-19 in Cisiordania si Fasia Gaza, a transmis joi Departamentul de Stat intr-un comunicat, potrivit Reuters, potrivit AGERPRES. Fondurile, care vin de la Agentia…

- Administratia americana a presedintelui Joe Biden le ofera palestinienilor un ajutor de 15 milioane de dolari in lupta impotriva COVID-19 in Cisiordania si Fasia Gaza, a transmis joi Departamentul de Stat intr-un comunicat, potrivit Reuters. Fondurile, care vin de la Agentia SUA pentru Dezvoltare Internationala…

- Fosta coordonatoare a echipei de lucru pe coronavirus a fostului președinte american Donald Trump, Deborah Birx, s-a angajat acum în mediul privat la o fabrica din Texas care spune ca purificatoarele sale curața coronavirusul din aer în câteva minute și de pe suprafețe în câteva…