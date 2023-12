Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii romani au emis un avertisment cu cod galben de ploi, valabil in 13 județe, incepand de miercuri la ora 02:00 și pana joi la ora 10:00. Aria afectata cuprinde regiuni din Banat, Crișana, Maramureș, vestul și nordul Transilvaniei, precum și Carpații Occidentali, nordul Carpaților Orientali…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o atenționare cod galben de ploi moderate cantitativ pentru județul Suceava valabila in perioada 13 decembrie, ora 02.00 – 14 decembrie, ora 10.00. In intervalul menționat, in Banat, Crișana, Maramureș, vestul și nordul Transilvaniei, precum și in Carpații…

- Meteorologii au emis o atentionare Cod galben de ploi, pentru Banat, Crisana, Maramures, vestul si nordul Transilvaniei, Carpatii Occidentali, nordul Carpatilor Orientali si vestul Carpatilor Meridionali. Aceasta va intra in vigoare in noaptea de marti spre miercuri. Administratia Nationala de Meteorologie…

- COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 12-12-2023Ora : 10:00; Intervalul : 13 decembrie, ora 02 – 14 decembrie, ora 10 Zonele afectate : Banat, Crișana, Maramureș, vestul și nordul Transilvaniei, Carpații Occidentali, nordul Carpaților Orientali și vestul Carpaților Meridionali; Fenomene : ploi moderate cantitativ;…

- ATENȚIONARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabvilitate: 05 noiembrie, ora 10 – 06 noiembrie, ora 02 Fenomene vizate: intensificari ale vantului Zone afectate: conform textului și harții Vantul va avea intensificari pe parcursul zilei in Banat, Crișana, vestul și nord-vestul Transilvaniei și…

- Meteorologii au emis o avertizare de cod galben intensificari ale vantului și averse insemnate cantitativ. Potrivit meteorologilor, in intervalul 27 octombrie, ora 12 – 27 octombrie, ora 23 vantul va avea intensificari in Banat, Crișana, Maramureș, nord-vestul Transilvaniei și la munte, cu viteze in…

- Meteorologii au emis o atentionare Cod galben privind intensificari ale vantului, pana duminica dimineata, in judete din Banat, Crisana si in sud-vestul Transilvaniei, unde se vor atinge viteze de 55-60 de kilometri pe ora. Viteze chiar mai mari, la rafala, vor fi in Carpatii Occidentali si in vestul…

- Vremea se va incalzi semnificativ și va deveni deosebit de calda pentru ultima decada a lunii octombrie in Capitala in weekend, in timp ce in vestul Romaniei vantul va sufla cu putere, cu viteze care vor atinge 60 km/h, a transmis vineri ANM.La București, in intervalul vineri, ora 10.00 - sambata, ora…