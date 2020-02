Stiri pe aceeasi tema

- Zboruri anulate, curse cu feribot intrerupte, meciuri de fotbal amanate: furtuna Ciara s-a abatut duminica in nord-vestul Europei, in special in Marea Britanie, provocand temeri de pagube, inundatii si intreruperi de curent, relateaza AFP. In Regatul Unit, tara cea mai afectata de aceasta furtuna de…

- Din cauza furtunii, Tarom a anulat doua zboruri, unul cu destinatia Londra, iar celalalt de intoarcere la Bucuresti. "Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord ca, in conformitate…

- Doua curse Tarom, cu destinația București – Londra și Londra – București, au fost anulate duminica din cauza furtunii Ciara ce traverseaza nord-vestul Europei, au anunțat reprezentanții companiei de stat, potrivit Mediafax.Companiile aeriene au anulat deja peste 200 de zboruri intre Irlanda,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Marea Britanie ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile locale, in cursul zilei de duminica teritoriul acestei tari va fi afectat de furtuna Ciara. Conform…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a avut un ton "furios" fata de premierul Marii Britanii, Boris Johnson, intr-o conversatie pe tema deciziei Guvernului de la Londra de a permite companiei Huawei sa aiba un rol in construirea sistemului de telecomunicatii 5G, afirma oficiali citati de Financial Times,…

- Ambasadorul Romaniei in Marea Britanie, Dan Mihalache, a transmis un mesaj romanilor care traiesc in UK, in contextul in care astazi este ultima zi a Regatului Unit in Uniunea Europeana. Ambasadorul spune ca romanii nu au niciun motiv de ingrijorare: pana la sfarsitul anului, se poate calatori in…

- Presedintele chinez Xi Jinping, aflat intr-o vizita de stat de trei zile la Atena, si-a exprimat marti sprijinul ca Grecia sa poata repatria frize de la Partenon expuse la British Museum de la Londra, potrivit AFP, scrie Agerpres. Frizele de la Partenon au fost confiscate la inceputul secolului…