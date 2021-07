Avertizare Cod Portocaliu pentru toata Dobrogea

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis luni, 5 iulie, noi avertizari meteo de vreme severa. O atenționare cod galben a intrat in deja in vigoare, de la ora 10.00, iar de la ora 12.00, in sud-estul țarii va fi sub cod portocaliu de ploi abundente. Potrivit meteorologilor, de la ora 12.00, in județele Tulcea, Constanța,…

- Meteorologii au emis noi avertizari de vreme severa. O atenționare cod galben a intrat in deja in vigoare, iar de la pranz, sud-estul țarii va fi sub cod portocaliu de ploi abundente. Potrivit meteorologilor, de la ora 12.00, in județele Tulcea, Constanța, Vaslui, Galați, Braila și in jumatatea de est…

- sursa foto: ANM Meteorologii anunța cod portocaliu in Dobrogea, incepand de luni, ora 12:00 și pana marți, ora 10:00. „In județele Tulcea, Constanța, Vaslui, Galați, Braila și in jumatatea de est a județelor Ialomița și Calarași va ploua abundent și se vor acumula cantitați de apa de 40…50 l/mp și izolat…

- Meteorologii au emis luni o avertizare Cod portocaliu de ploi valabila in șapte județe din țara. Alte județe sunt sub avertizare Cod galben de ploi și instabilitate atmosferica. Potrivit ANM, sunt vizate de Codul portocaliu județele Vaslui, Galați, Braila, Tulcea, Constanța și jumatatea de…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis marți prima avertizare cod portocaliu de canicula din acest an. Meteorologii anunța un val de caldura și disconfort termic accentuat incepand de azi, pentru mai multe zone din țara.Codul galben de canicula valabil marți vizeaza județele Caraș-Severin, Timiș,…

- Meteorologii au extins avertizarile de vreme rea. De la ora 12.00 va fi cod portocaliu in 12 județe din jumatatea de est a țarii, dar și in 4 județe din sud vest. Aproape toata țara se afla sub alerte de ploi și vijelii. Meteorologii au emis avertizari Cod portocaliu de ploi torentiale, descarcari electrice,…

- Meteorologii au emis avertizari Cod portocaliu de ploi torentiale, descarcari electrice, vijelii si grindina, incepand de sambata de la pranz, in judetele Bacau, Vrancea, Vaslui, Galati, Braila, Buzau, Ialomita, Calarasi, Constanta, Tulcea si in zona de munte a judetelor Suceava, Neamt si Arges, in…

- Meteorologii au emis marți o avertizare Cod portocaliu de ploi și vant, valabila in 12 județe din partea de est a țarii. De asemenea, alte 16 județe sunt sub avertizare Cod galben. Potrivit ANM, sunt sub avertizare Cod portocaliu de marți, de la ora 12.00, pana miercuri, la ora 23.00,…