- Raurile din noua județe din țara sunt sub cod portocaliu de inundații, anunța Institutul Național de Gospodarire a Apelor. Hidrologii au emis și un cod galben care vizeaza rauri din 21 de județe. Avertizarea de tip cod portocaliu intra in vigoare astazi la ora 11 și este valabila pana marți la ora 10.…

- Cod Portocaliu este prognozat pana luni in bazinele hidrografice Arieș și Mureș in aval de confluența Tarnave, dar și pe Tarnava Mare. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Hidrologii au actualizat avertizarile de inundații pentru aceasta perioada in mai multe zone din țara. Județul Alba se afla sub Cod Portocaliu pana luni – bazinele hidrografice Arieș și Mureș in aval de confluența Tarnave, dar și pe Tarnava Mare. Atenționare Cod Galben de inundații este pana marți in…

- Hidrologii au emis avertizari de inundații pentru mai multe zone din țara, inclusiv județul Alba, avand in vedere prognoza meteo pentru urmatoarele zile. Pana luni, 20 iulie, ora 12.00 este in vigoare o avertizare Cod Portocaliu de inundații in județul Alba, dar și Cod Galben, de astazi de la ora 15.00.…

- Ziarul Unirea COD GALBEN de inundații in Alba și alte județe din țara pana marți, anunțate de hidrologi. Care sunt zonele vizate O noua atenționare de inundații a fost emisa de hidrologi, valabila pana marți, la ora 24.00. In Alba, sunt vizați afluenții raului Mureș in aval de confluența Tarnave și…

- Ziarul Unirea COD PORTOCALIU și GALBEN de inundații pentru Alba și alte județe, pana luni. Zonele vizate Institutul National de Hidrologie a emis avertizari de inundații valabile pentru județul Alba și alte zone din țara, pana luni. Cod Portocaliu este anunțat pentru afluenți din bazinul hidrografic…

- Hidrologii au emis un Cod Roșu de inundații, valabil marți seara, in mai multe localitați din județul Alba. Zonele vizate sunt in bazinul hidrografic Mureș și afluenții mici in aval de Ocna Mureș. Se vor semnala scurgeri importante, pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile…