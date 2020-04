Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Streinu Cercel, manager al Institutului ”Matei Balș”, a declarat vineri, intr-o intervenție telefonica in cadrul emisiunii ”Actualitatea romaneasca”, moderata de Sorina Matei, ca avand in vedere aglomerațiile din piețe din ultimele zile, este de așteptat ca in urmatoarele doua saptamani, in…

- In contextul criticilor adresa autoritatilor, cu privire la numarul mic de teste pentru coronavirus care se efectueaza in Romania, profesorul Adrian Streinu-Cercel, managerul Institutului de Boli Infecțioase "Matei Balș", dezvaluie ca exista capacitatea de a se testa dublu, insa acest lucru nu se…

- Adrian Streinu Cercel, managerul Institutului „Matei Balș” din Capitala, avertizeaza cu privire la riscurile de imbolnavire cu noul coronavirus. In viziunea lui Streinu Cercel, telefonul mobil, un accesoriu aproape indispensabil noua, e un obiect ce poate reprezenta un pericol nebanuit pentru sanatatea…

- Autoritațile au decis ca va incepe in București primul mare studiu din Romania pentru a se depista nivelul real de transmitere a coronavirusului. S-au pus la punct detaliile intr-o intalnire la Primaria Capitalei, ședința la care au participat Primarul General, primari de sector și dr. Adrian Streinu-Cercel,…

- Dr. Adrian Streinu-Cercel, managerul Institutului „Matei Bals”, a intrat luni in direct la Antena 3 și s-a declarat deranjat de faptul ca postul de televiziune transmite ca a murit in Romania un bolnav de coronavirus fara context epidemiologic, adica fara istoric de calatorie si care nu a venit in…

- Un vaccin experimental contra COVID-19 ar putea fi testat intr-o luna si in Romania, anunta dr. Adrian Streinu-Cercel, managerul Institutului „Matei Bals”. Acesta a afirmat ca intre Institutul National de Boli Infectioase si britanici exista un protocol de colaborare.

- Barbatul din Maramureș, confirmat cu noul COVID-19, a venit cu mașina din Italia, in Romania, dupa ce a trecut prin camera de garda din Italia, deoarece s-a simțit rau, a declarat, vineri, la „Tuca Show”, directorul Institutului „Matei Balș”, Adrian Streinu-Cercel.Streinu-Cercel a spus ca…