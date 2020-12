Avertismentul Interpol: Distribuirea vaccinului anti-Covid ar putea duce la creșterea criminalității Secretarul general al Interpol, Jurgen Stock, avertizeaza ca se așteapta la o creștere dramatica a criminalitații, in contextul distribuirii dozelor de vaccin anti-Covid-19, care deja a inceput in unele țari. “Cu livrarea vaccinurilor, criminalitatea va creste in mod dramatic”, a declarat Stock pentru revista germana Wirtschaftswoche. “Vom asista la furturi, jafuri la depozite si atacuri in timpul transportarii vaccinurilor”, a explicat el, intr-un context in care autoritatile sanitare europene urmeaza sa-si faca cunoscuta luni decizia privind autorizarea punerii pe piata a unui prim vaccin anti-coronavirus.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 40% de spanioli este dispus sa faca vaccinul impotriva coronavirusului imediat ce acesta va fi disponibil, conform celui mai recent sondaj. Procentul a crescut de la 37% cat arata o cercetare anterioara. Un procent de 28% dintre participantii la sondajul realizat de Centrul pentru Studii…

- Agentia pentru medicamente (FDA) a Statelor Unite a autorizat, vineri noapte, vaccinul impotriva COVID-19 creat de compania Moderna, potrivit CNN. Acesta este cel de-al doilea vaccin aprobat in SUA, dupa cel de la Pfizer BioNtech, care a primit unda verde pentru administrare saptamana trecuta, pe 11…

- Agentia britanica a medicamentului a asigurat vineri ca decizia sa de a autoriza rapid in Regatul Unit utilizarea vaccinului Pfizer/BioNTech impotriva COVID-19, o premiera in lumea occidentala, a raspuns tuturor normelor de securitate, dupa critici care i-au fost aduse privind precipitarea procesului,…

- Organizația internaționala Interpol indeamna cele 194 de țari membre sa se pregateasca pentru acțiuni ale crimei organizate centrate e vaccinurile impotriva coronavirusului. Organizația a lansat o atenționare de securitate de nivel portocaliu in care avertizeaza asupra unei “potentiale activitati criminale…

- Intrebarea care se ridica in aceasta perioada este cand va ajunge vaccinul anti-coronavirus la populație. Premierul unei țari europene anunța ca o mare parte din cetațeni ar putea fi vaccinați pana in vara anului viitor. In Spania premierul Pedro Sanchez a anunțat ca o parte „foarte substantiala” a…

- Mai sunt cateva zile pana cand Guvernul anunța care va fi strategia pentru vaccinarea anti-COVID. Secretarul de stat din Ministerul Sanatații Andrei Baciu explica in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX cine va putea fi vaccinat in prima faza și dupa ce criterii se vor face listele de prioritați, dar și…

- Primele vaccinuri impotriva Covid-19 vor sosi in Uniunea Europeana in primavara anului 2021 „daca totul merge bine”, a anunțat directorul executiv al Agentiei Europene a Medicamentelor (EMA), Guido Rasi, avertizand ca acest lucru nu inseamna sfarșitul pandemiei. „Este foarte dificil, aproape imposibil…

- Kyriakos Mitsotakis, prim-ministrul grec, a tras un semnal de alarma joi, in fata numarului tot mai mare de cazuri de COVID-19 din ultimele zile. Este vorba, in special, in departamentul Attica, regiunea Atenei. Acesta avertizeaza ca vor fi impuse noi masuri de izolare daca cele in curs nu sunt respectate,…