Avertisment meteo! Jumătate din țară este sub cod portocaliu de furtuni ANM a emis doua noi avertizari de vremea rea. Aproape jumatate de țara este vizata de furtuni. Pana maine seara, estul și sud-estul țarii sunt sub cod portocaliu. Meteorologii au emis un cod galben pentru nordul, centrul și sudul țarii. Incepand de astazi, de la ora 12.00, și pana maine seara, la ora 23:00, se vor inregistra ploi abundente, instabilitate atmosferica accentuata, intensificari ale vantului. In Dobrogea, jumatatea de est a Munteniei și cea mai mare parte a Moldovei, instabilitatea atmosferica va fi accentuata, va ploua abundent, se vor semnala descarcari electrice și izolat grindina.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

