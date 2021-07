Avertisment în privința incidenței cazurilor de COVID-19. RO Vaccinare: ”Rata de infectare s-a dublat în mai multe state europene!” In condițiile in care in ultima perioada se vorbește tot mai des despre un val patru al pandemiei de COVID-19, un mesaj de ultima ora venit din direcția autoritaților romane menționeaza ca ”rata de infectare s-a dublat in mai multe state europene”. Anunțul a fost postat pe pagina oficiala de Facebook a Platformei naționale de […] The post Avertisment in privința incidenței cazurilor de COVID-19. RO Vaccinare: ”Rata de infectare s-a dublat in mai multe state europene!” first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Majoritatea statelor europene se confrunta cu o creștere a ratei de infectare cu coronavirus in ultimele doua saptamini, iar in mai multe țari chiar dublindu-se fața de precedentele 14 zile. “In prima imagine, graficele reprezinta incidența numarului de cazuri: diferența procentuala a numarului de cazuri…

