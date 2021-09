Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a avertizat luni ca multi dintre asa numitii "nativi digitali" utilizeaza "fara scrupule" retelele de socializare ca pe un "nou camp de lupta" pentru a raspandi "stiri false si a-si distruge adversarii", relateaza EFE. Este ceea ce a declarat Suveranul pontif in mesajul sau pentru…

- Criza sanitara a accelerat procesul de infiltrare a mafiilor în țesutul economic și social, permițându-le sa acapareze resursele publice alocate pentru a face fața situației de urgența, a dezvaluit raportul semestrial realizat de Direcția de Investigatii Antimafia (DIA), deja prezentat Parlamentului…

- Suveranul Pontif, Papa Francisc, care a fost operat la colon la inceputul lunii iulie, a povestit cu ironie cum unii cardinali s-au reunit imediat in perspectiva unui conclav pentru a-i alege succesorul. „Sunt inca in viata. Desi unele persoane m-au vrut mort”, a glumit papa Francisc intrebat in legatura…

- Un consilier in domeniul energiei din SUA a avertizat ca „sunt in joc vieti ale oamenilor“ daca Europa intra in iarna cu rezerve reduse de gaze si cu pericolul livrarilor reduse de la exportatori, scrie Mediafax. Amos Hochstein, consilier principal pentru securitatea energetica al presedintelui…

- Un consilier in domeniul energiei din SUA a avertizat ca „sunt in joc vieti ale oamenilor“ daca Europa intra in iarna cu rezerve reduse de gaze si cu pericolul livrarilor reduse de la exportatori. Amos...

- Intr-un extras dintr-un interviu acordat postului de radio spaniol COPE, papa glumeste pe seama sanatatii sale, afirmand „inca sunt viu: un infirmier mi-a salvat viata, un om cu multa experienta”.”Este a doua oara cand un infirmier imi salveaza viata. Prima oara a fost in anul 1957″, a marturisit Suveranul…

- Publicistul Ion Cristoiu afirma ca, spre deosebire de tarile occidentale, Romania nu s-a pronuntat pana acum asupra situatiei din Afganistan pentru a pregati populatia in cazul primirii refugiatilor si pentru a preveni aparitia unui val de antipatie impotriva acestora. Redam integral editorialul…

- Un pistol, un Glock, acoperit cu piese de Lego pentru a spori distracția și farmecul. Decizia dealerului Culper Precision din Utah de a crea o arma care sa arate ca o jucarie, dar care nu este o jucarie, a stârnit multe controverse. Pistolul, numit Block19, are un preț cuprins între 549…