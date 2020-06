Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Consiliului Județean (CJ), liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, s-a infuriat astazi, in cadrul ședinței, atunci cand consilierii PNL i-au atras atenția ca se afla intr-o instituție, un spațiu inchis, unde trebuie sa poarte masca. Acesta a batut cu pumnul in masa și s-a rastit la aceștia,…

- Deoarece cititorii noștri nu dețin unele informații importante despre viața lui Ștefan cel Mare și Sfânt, avem distinsa onoare sa le adresam cu tot respectul frațesc unele informații. În condițiile economice și socio-politice tipice feudalismului, monarhii și principii…

- Acum, susținerea financiara corespunzatoare a instituțiilor medicale este cea mai importanta! Spitalelor satmarene le-au fost alocate noi sume de bani pentru finanțarea materialelor de protecție, materialelor sanitare și a echipamentelor medicale in valoare de 6.199.000 lei, in urma voturilor exprimate…

- Consilierii PSD si ALDE au votat, luni, in cadrul sedintei Consiliului Judetean (CJ) Vaslui, impotriva unui proiect de hotarare initiat de PNL, privind organizarea online a intalnirilor forului administrativ....

- Ieri, la sala mare a Prefecturii, a avut loc ședința ordinara a Consiliului Județean, in varianta video, ultima din luna martie. Ordinea de zi a conținut nu mai puțin de 20 de puncte, unele dintre acestea de o importanța majora pentru intreaga comunitate județeana. In plus, au fost facute trei amendamente…