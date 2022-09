Avarie la Rafinăria Petrobrazi: Pulberi în atmosferă O avarie s-a produs, miercuri, la instalatia de cracare catalitica a rafinariei OMV Petrobrazi, incidentul fiind anuntat prin apel la 112, informeaza Garda de Mediu Prahova. Conform sursei citate, din primele informatii obtinute de la fata locului, avaria s-a produs ca urmare a caderii de tensiune din statia electrica proprie a operatorului, astfel ca s-a oprit accidental functionarea cazanelor de abur, ceea ce a condus la oprirea fortata a mai multor instalatii tehnologice. „In procesul de repornire a instalatiei tehnologice de cracare catalitica, ca urmare a unor defectiuni tehnologice la sistemul… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O avarie s-a produs, miercuri, la instalatia de cracare catalitica a rafinariei OMV Petrobrazi, incidentul fiind anuntat prin apel la 112, informeaza Garda de Mediu Prahova. Conform sursei citate, din primele informatii obtinute de la fata locului, avaria s-a produs ca urmare a caderii de tensiune din…

- Avarie la rafinaria Petrobrazi din Prahova Platforma industriala Petrobrazi. Foto: Arhiva/Agerpres. O avarie produsa miercuri, 28 septembrie, la rafinaria Petrobrazi a generat eliberarea în atmosfera de pulberi de culoare alba cu miros specific, provocând disconfort locuitorilor…

- Mai multe instalatii tehnologice din cadrul rafinariei OMV Petrobrazi, amplasata in apropiere de Ploiesti, s-au oprit fortat, miercuri, din cauza unei avarii la alimentarea cu tensiune, la repunerea in functiune a instalatiei de cracare catalitica in aer fiind eliberate pulberi de catalizator care…

- O avarie s-a produs, miercuri, la instalatia de cracare catalitica a rafinariei OMV Petrobrazi, incidentul fiind anuntat prin apel la 112, informeaza Garda de Mediu Prahova. Conform sursei citate, din primele informatii obtinute de la fata locului, avaria s-a produs ca urmare a caderii de tensiune…

- Mașina cu numere false, oprita in trafic la Sancel. Șoferul nu avea nici permis de conducere Un barbat din comuna Sancel este cercetat penal dupa ce a condus un autoturism cu numere de inmatriculare false. Acesta nu avea nici permis. Potrivit IPJ Alba, marți, 30 august, in jurul orei 15.00, polițiștii…

- Garda de Mediu Constanta a transmis, luni, ca a fost realizat un control la o statie de carburanti din municipiul Constanta, zona CET Palas, pentru verificarea unor reclamatii adresate de o persoana care locuieste intr-un bloc din vecinatatea statiei, privind mirosul de gaze. “Urmare a verificarilor…

- Reprezentand Romania cu mandrie, maiorul turdean Vasile Catalin Koszta a condus un detașament de onoare al Brigazii 30 Garda „Mihai Viteazul” la Paris. Scopul calatoriei a fost participarea la antrenamentele pentru parada militara organizata cu prilejul Zilei Naționale a Franței. Prima zi de antrenamente…

- Ziarele centrale din Regatul Unit prezinta miercuri o perspectiva sumbra pentru premierul Boris Johnson, confruntat cu cea mai mare criza de autoritate dupa demisiile a doi ministri, transmite Reuters.Sfarsitul jocului, scrie The Times pe prima pagina, in urma demisiei lui Rishi Sunak de la conducerea…