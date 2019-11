Avantajele utilizării unui subwoofer pasiv Atunci cand vrei sa te bucuri de sunetul intens al muzicii sau de senzațiile sonore ale filmului preferat, trebuie neaparat sa ai in vedere utilizarea unui subwoofer pasiv, asta in cazul in care... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete! Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol: turdanews.net

Stiri pe aceeasi tema

- Daca te gandești serios sa iți achiziționezi o soba pe peleti cu care sa-ți incalzești eficient casa, inainte de toate, ar trebui sa te intrebi care ar putea fi avantajele sau provocarile unei asemenea soluții alternative de incalzire.

- Este bezna in cartierul Turda Noua, de circa 15 minute. Rețeaua electrica a ”cazut”, iar oamenii nu știu ce s-a intamplat, pentru ca la Electrica nu raspunde nimeni. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Targul CONTEX- „Moda si Tradiții“ a revenit la Casa Tineretului, cu cele mai noi colectii de toamna! Incepand de miercuri și pana duminica, 29 septembrie, Targul CONTEX va așteapta zilnic, intre orele 10.00 – 19.00, la Casa Tineretului. Aici gasiti cele mai noi modele, la prețuri de producatori sau…

- Un tomberon pentru colectarea deșeului menajer, situat pe strada Lotus, in parcarea mare aproape de capatul strazii inspre Poiana, a fost incendiat in aceasta seara, de persoane necunoscute in acest... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Primarul Cristian Matei a fost prezent ieri dupa-amiaza la o noua intalnire cu cetațenii, pentru a le explica ce reprezinta Proiectele Urbane demarate de administrația locala, dar și piedicile care... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Nume grele apar intr-un dosar instrumentat de Parchetul de pe langa Judecatoria Turda, care a fost finalizat in ceea ce privește cercetarile penale și a fost trimis Judecatoriei Turda, cu incadrarea... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Primarul din Turda, Cristian Matei, a dat un interviu televiziunii NCN, in care a vorbit de proiectele Turzii, dar și despre intențiile administrației locale in ceea ce privește perspectiva viitoare. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Stai la casa și ingrijirea gradinii reprezinta una dintre activitațile carora le acorzi timp și efort sporit? Este important pentru tine ca gradina și curtea casei tale sa arate impecabil și familia ta sa aiba condiții confortabile pentru petrecerea timpului in aer liber?