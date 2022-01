Stiri pe aceeasi tema

- Formatia CFR Cluj, liderul Ligii 1, a remizat in deplasare, scor 3-3, cu a doua clasata, FCSB, intr-un meci din etapa a XXII-a campionatului, in care gazdele au inscris ultimul gol dupa minutul 90.

- FCSB a caștigat și meciul cu Rapid grație unor goluri marcate pe final de meci. E al 7-lea joc in care vicecampioana ia punct sau puncte cu reușite bifate dincolo de minutul 75. FCSB a inscris 11 goluri in ultimul sfert de ora și in prelungiri, aproape atatea cate au la un loc CFR Cluj și CSU Craiova.…

- Toni Petrea a revenit cu victorie la FCSB. Vicecampioana en-titre a invins, duminica seara, pe teren propriu , cu scorul de 3-1, echipa FC Botosani, intr-un meci din etapa a 16-a a Ligii 1, in care a revenit de la 0-1. “A fost greu, foarte greu. O prima repriza in care am pus presiune pe adversar, am…

- Antrenorul formației FCU Craiova, Eugen Trica, s-a impacat cu greu cu infrangerea suferita sambata seara, pe teren propriu, 0-2 cu CFR Cluj. „Sunt dezamagit de rezultat! Am pierdut meciul pe un fond bun de joc, in care ne-am creat situații, am avut o circulație rapida a balonului. In prima repriza chiar…

- Gigi Becali, finantatorul FCSB, a anuntat ca Toni Petrea este noul antrenor al vicecampioanei en-titre: “Am semnat contractul. Maine e la antrenament. Nu e Dica pentru ca e Toni Petrea. N-am vorbit nimic cu Dica, nici nu stiu”, a spus patronul FCSB, la Digi Sport. Toni Petrea a antrenat-o pe FCSB in…

- FCSB a anuntat oficial, duminica, despartirea de antrenorul Edi Iordanescu, printr-un comunicat postat pe pagina de Facebook a vicecampioanei. “FCSB anunta ca a ajuns la un acord cu Edward Iordanescu pentru incetarea contractului, fara pretentii financiare din partea niciuneia dintre parti. Echipa noastra…

- Meciul Farul - FCSB 0-1 (Liga 1) a fost aproape de doua ori mai atractiv pentru telespectatori decat AZ Alkmaar - CFR Cluj 2-0 (Conference League). Aseara, posturile TV de sport s-au luptat in audiențe cu doua meciuri importante. Era prima oara cand FCSB infrunta echipa lui Hagi dupa schimbarea denumirii…

- Oarecum relaxata de modul cum decurg ostilitațile în Liga 1, campioana CFR Cluj are nevoie de concentrare sporita în cupele europene. Liderul României risca eliminarea din grupe. În Olanda, joi, 4 noiembrie, de la ora 21:45, n-are voie sa piarda cu AZ Alkmaar.Olandezii sunt…