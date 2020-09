Autoturism de teren confiscat de polițiștii de frontieră Un autoturism de teren in valoare de 8.000 lei, folosit la activitatea infractionala, a fost indisponibilizat de catre polițiștii de frontiera. Un echipaj din cadrul Sectorului PF Brodina, aflat in misiune de supraveghere a frontierei de stat in zona de responsabilitate, pe direcția localitații Falcau, a observat un autoturism de teren, fara placuțe de inmatriculare, care se deplasa in mare viteza pe un drum forestier, dinspre frontiera de stat spre interiorul localitatii. Iulia Stan, purtator de cuvant ITPF Sighetu Marmației: ”Politistii de frontiera au actionat pentru oprirea autoturismului,… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

