Stiri pe aceeasi tema

- „Tu și Tulcea”, noul brand turistic al orașului Tulcea, precum și identitatea vizuala asociata acestuia, au fost lansate vineri, transmite Organizația de Management al Destinației (OMD) Turistice Municipiul Tulcea intr-un comunicat de presa. Anunțul a fost facut in urma unei conferințe de presa la care…

- Organizația de Management al Destinației (OMD) Mamaia (Constanța) a organizat un concurs pentru a alege o noua identitate vizuala pentru stațiunea turistica de pe malul Marii Negre, reprezentata printr-un logo sugestiv, care sa incorporeze toate atuu-urile locației. Juriul concursului Caștigatorul concursului,…

- Cu peste 300 milioane lei s-a indatorat județul Maramureș, prin creditele luate de Consiliul Județean, in ultimii doi ani, a afirmat Gabriel Zetea, președintele PSD Maramureș, in cadrul unei conferințe de presa susținuta la sediul partidului. In același timp, Organizația de Management al Destinației…

- Șase zile și șase nopți de concerte, festivaluri și evenimente gastronomice sunt programate in Stațiunea Mamaia pentru minivacanța de 1 Mai, care marcheaza și deschdierea sezonului estival, transmite Organizația de Management al Destinației OMD Mamaia – Constanța intr-un comunicat de presa. Astfel,…

- Alina Gorghiu, ministrul Justiției, a venit cu un mesaj inedit pe Facebook, acolo unde a recunoscut ca s-a implicat intr-un proiect indrazneț. Reprezentantul Guvernului cere ajutorul tuturor prietenilor sai virtuali. Alina Gorghiu cere ajutorul populației pentru a veni in sprijinul unui proiect indrazneț,…

- Intr un efort comun de a imbogati si dezvolta continuu industria ospitalitatii, Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta, alaturi de Organizatia de Management al Destinatiei O.M.D. Mamaia Constanta si Agentia pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii Constanta, are onoarea de a anunta…

- Municipiul Baia Mare intenționeaza inființarea Organizației de Management al Destinației Turistice Baia Mare, prin care se urmareste coalizarea organizatiilor si a factorilor interesati pentru dezvoltarea, valorificarea potentialului turistic si coordonarea destinatiei turistice, cresterea notorietatii…

- Al doilea stagiu de inscrieri la concursul pentru identitatea brandului stațiunii Mamaia a fost deschis de Organizația de Management al Destinației (OMD) Mamaia-Constanța, dupa ce regulamentul oficial al concursului a fost modificat printr-un act adițional, anunța instituția intr-un comunicat de presa.…