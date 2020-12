Autoritățile verifică utilajele de deszăpezire și cantitățile de material antiderapant Autoritațile din Gorj verifica utilajele care vor fi folosite pentru deszapezire in aceasta iarna. Consiliul Județean Gorj impreuna cu Instituția Prefectului și reprezentanți ai Inspectoratului Județean de Poliție Gorj desfașoara acțiuni de verificare a pregatirii stocului de materiale antiderapante și a utilajelor ce vor fi folosite pentru acțiunile de deszapezire pe parcursul sezonului rece, conform „Planului operativ de organizare a intervențiilor, pentru asigurarea circulației rutiere pe drumurile publice de interes local”. Acesta este coordonat de Comandamentul Județean pentru deszapezire… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat, de 31 de ani, din orasul Uricani, județul Hunedoara, a fost depistat vineri in trafic in timp ce conducea un autoturism pe DN 66 Bumbești Jiu. Cu ocazia verificarilor efectuate in bazele de date s-a constatat ca barbatul nu poseda permis de conducere. S-a intocmit un dosar penal pentru savarsirea…

- Avand in vedere recenta publicare a unor materiale de presa care vizeaza aspecte din activitatea curenta a Penitenciarului Deva, precizam: In conformitate cu prevederile legale, in Penitenciarul Deva, asistenta medicala, tratamentul si ingrijirile se asigura cu personal calificat, in mod gratuit,…

- Primarul din Turceni, Ion Iordache, l-a acuzat ieri pe presedintele Consiliului Judetean Gorj ca, in loc sa ajute localitatile, se ocupa sa ii faca lui dosare penale. Acuzatia a fost facuta intr-o sedinta convocata de Calinoiu, la care au participat...

- Lucrarile de canalizare realizate la Tetila, Curtisoara si Lazaresti sunt finalizate in proportie de 90%. In perioada urmatoare, reteaua de canalizare va fi extinsa la nivelul orasul Bumbesti Jiu. Aceste lucrari fac parte dintr-un proiect ce include...

- Prin Ordinul Ministrului Sanatații nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de masuri pentru pregatirea spitalelor in contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, Spitalul Municipal din Blaj a fost adaugat in lista ca fiind o unitate medicala care asigura asistența medicala pacienților testați pozitiv…

- Cei care au locuit cel puțin 30 de ani intr-o zona puternic poluata pot ieși la pensie cu doi ani mai devreme. Noua lege a fost promulgata, joi, de președintele Klaus Iohannis. Conform actului normativ, „persoanele care au locuit cel putin 30 de ani in zonele afectate de poluarea remanenta din cauza…

- Rezultatul slab al PNL de la Hunedoara o forțeaza pe senatorul Carmen Harau sa faca un pas in spate și sa nu mai candideze la urmatoarele alegeri parlamentare. Ea susține ca nu se va inscrie in cursa interna din PNL, asta pentru ca nu vrea sa dea naștere la o competiție acerba, inaintea alegerilor…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea care prevede extinderea categoriilor de persoane care beneficiaza de reducerea varstei standard de pensionare cu 2 ani, fara penalizare. Astfel, persoanele care au locuit cel putin 30 de ani in unele zone afectate de poluarea remanenta, precum…