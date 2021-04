Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul stiintific care supravegheaza campania de vaccinare anti-COVID din Regatul Unit a recomandat miercuri sa se limiteze utilizarea vaccinului AstraZeneca la persoanele cu varsta peste 30 de ani, atunci cand acest lucru este posibil, dupa raportarea unor cazuri rare de formare de cheaguri de sange,…

- Comitetul stiintific care supravegheaza campania de vaccinare anti-COVID din Regatul Unit a recomandat miercuri sa se limiteze utilizarea vaccinului AstraZeneca la persoanele cu varsta peste 30 de ani, atunci cand acest lucru este posibil, dupa raportarea unor cazuri rare de formare de cheaguri de sange,…

- Autoritatile responsabile de administrarea campaniei de vaccinare din Germania au propus ca serul anti-COVID-19 produs de AstraZeneca sa fie utilizat doar pentru persoanele care au peste 60 de ani, invocand existenta unui anumit risc de aparitie a unor cheaguri de sange.

- Inalta Autoritate pentru Sanatate (HAS) din Franta a aprobat reluarea "fara intarziere" a vaccinarilor cu serul anti-COVID-19 produs de compania AstraZeneca, dar recomanda rezervarea acestuia pentru persoanele de peste 55 de ani, intr-un aviz publicat vineri, informeaza

- Letonia a suspendat temporar utilizarea vaccinului AstraZeneca impotriva COVID-19, au anuntat luni autoritatile sanitare de la Riga, in conformitate cu decizia luata in aceeasi zi de alte sase tari membre ale Uniunii Europene, noteaza AFP preluat de agerpres. "Autoritatile sanitare din Letonia cer…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghita, anunta ca luni va fi anuntata oficial decizia cu privire la ridicarea limitarii de varsta a persoanelor care pot primi vaccinul AstraZeneca. El arata ca s-a observat o reticenta a unora dintre romani cu privire la acest vaccin,…

- Agenția Europeana a Medicamentului a aprobat comercializarea vaccinului AstraZeneca. Update Agenția Europeana a Medicamentului a recomandat acordarea autorizației condiționate de punere pe piața pentru vaccinul impotriva COVID-19 dezvoltat de compania AstraZeneca. In studiile clinice desfașurate au…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunța ca autoritațile britanice au luat noi masuri pentru intrarea in Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, in contextul pandemiei. Noile masuri vor intra in vigoare vineri, ora 4:00 a.m. Astfel, conform informațiilor comunicate public de autoritațile…