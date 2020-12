Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Italia anunța noi restricții de sarbatorile de iarna. Este interzisa deplasarea intre regiuni in perioada sarbatorilor, de asemenea este interzisa și masa de Craciun de la miezul nopții, a declarat miercuri un oficial din ministerul Sanatații, potrivit Reuters.Italia a raportat zilnic…

- Ministrul alimentatiei si agriculturii din Danemarca, Mogens Jensen, a demisionat din funcție. Decizia sa vine in urma suspiciunilor legate de apariția unei mutații a coronavirusului la nurci. Parlamentarii din Danemarca s-au opus deciziei inițiale ca milioane de nurci sa fie ucise din cauza acestor…

- Premierul britanic Boris Johnson se simte bine dupa ce a intrat in contact cu o persoana infectata cu COVID-19 si va conduce guvernul prin ZOOM din autoizolare, a declarat luni ministrul Sanatatii, Matt Hancock, potrivit Reuters. "Se simte bine, este plin de energie", a spus Hancock pentru Sky News.…

- Autoritațile din provincia spaniola Catalonia au anunțat astazi o interdicție de 15 zile pentru intrarile și plecarile din provincie, transmite Reuters, citata de hotnews . Aceasta este cea mai recenta dintre masurile luate recent in diferite regiuni ale Spaniei pentru a incetini raspandirea coronavirusului.…

- Prima tranșa de vaccinuri Sars-Cov-2 ar trebui sa ajunga in Romania la sfarșitul lunii decembrie, iar in ianuarie va incepe vaccinarea, in primul rand pentru personalul medical, a anunțat ministrul Sanatați, Nelu Tataru, la videoconferința Profit Health Forum . Ministrul a precizat ca este vorba despre…

- Daca se menține actuala tendința a pandemiei și daca oamenii nu respecta restricțiile, Polonia ar putea ajunge la 20.000 de noi cazuri de Covid-19 pe zi. Anuntul a fost facut astazi de ministrul sanatații Adam Niedzielski, potrivit Reuters. Polonia a inregistrat un numar tot mai mare de cazuri in ultimele…

- Tot mai multe țari se confrunta cu un al doilea val de coronavirus, iar autoritațile exclud, deocamdata, carantina totala. In Spania, regiunea Madridului este inchisa, potrivit stiri.tvr.ro. Guvernul din Spania a decretat starea de urgența saptamana trecuta. Autoritațile regionale au contestat aceasta…