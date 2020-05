Autoritatile fac demersuri pentru aducerea in tara a muncitorilor romani din Germania care acuza ca nu au fost platiti

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Romaniei a inceput demersurile pentru a-i repatria din Germania pe romanii care au protestat ca sunt prost platiți și muncesc in condiții grele, scrie News.roPurtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Externe, Oana Darie, a declarat, marti seara, intr-o interventie la TVR, ca oficialii…

- In lume, deocamdata nu si in Romania, restaurantele incep sa se deschida, dar respectand reguli noi, neexperimentate anterior. Oamenii pot veni sa manance, insa distantarea ii poate face pe multi sa se simta singuri. Sunt obligati sa stea la distanta, iar asta poate fi frustrant pentru unii…

- Aproximativ 500.000 de salariati din Romania care activeaza in domenii precum IT, telecomunicatii, servicii de externalizare, consultanta sau servicii financiare vor lucra cu precadere de acasa pentru o perioada de cel putin doua luni, arata o analiza Creasoft publicata luni. "Observam o tendinta…

- IKEA Romania anunta ca inchide temporar cele doua magazine de la noi din tara, incepand de vineri, ora 18:00. Decizia este luata in contextul pandemiei de coronavirus, care a luat amploare in Romania, unde avem, pana acum, 277 de cazuri confirmate. Sara Del Fabbro, CEO IKEA Europa de Sud Est,…

- Politia din Spania foloseste drone echipate cu difuzoare pentru a-si avertiza cetatenii sa ramana in case. Dronele au aparut prima oara in capitala Madrid, scrie Business Insider. Prin intermediul lor, Politia le-a cerut si oamenilor aflati pe strazi si in alte locuri publice sa mearga acasa.…

- Parlamentul Romaniei isi suspenda activitatea pentru o saptamana, cu posibilitatea de prelungire, in contextul crizei generate de coronavirus, a declarat pentru Mediafax presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu. Activitatile vor fi insa desfasurate in mediul online, atat timp cat este…