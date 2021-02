Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a inregistrat primele cazuri de transmitere a gripei aviare, tulpina AH5N8, de la pasari la om și a raportat acest lucru Organizatiei Mondiale a Sanatatii. Anunțul a fost facut sambata de sefa agentiei sanitare ruse Rospotrebnadzor, Anna Popova, transmit Reuters si AFP, potrivit Agerpres. Sapte…

- Rusia a confirmat primele cazuri de imbolnavire cu o tulpina a gripei aviare care a trecut la oameni de la pasari. Oficialii rusi dau asigurari ca situatia e sub control si chiar spun ca s-au facut progrese semnificative in elaborarea unui vaccin. Cu amanunte, Liviu Iurea.

- Rusia a anuntat, sambata, ca a inregistrat primele cazuri de transmitere a gripei aviare de la pasari la om si ca a informat Organizatia Mondiala a Sanatatii cu privire la aceasta “descoperire importanta”, a declarat Anna Popova, care conduce agentia sanitara rusa Rospotrebnadzor. Potrivit…

- Rusia a inregistrat primele cazuri de transmitere a gripei aviare, tulpina AH5N8, de la pasari la om și a raportat acest lucru Organizatiei Mondiale a Sanatatii. Anunțul a fost facut sambata de sefa agentiei sanitare ruse Rospotrebnadzor, Anna Popova, transmit Reuters si AFP, potrivit Agerpres.…

- Rusia a inregistrat primele cazuri de imbolnavire cu o tulpina a gripei aviare denumita AH5N8, ce a trecut la oameni de la pasari si a raportat acest lucru Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), conform unui anunt facut sambata de Anna Popova, sefa agentiei sanitare ruse

- Rusia a inregistrat primele cazuri de transmitere a gripei aviare, tulpina AH5N8, de la pasari la om și a raportat acest lucru Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS). Anunțul a fost facut sambata de sefa agentiei sanitare ruse Rospotrebnadzor, Anna Popova, transmit Reuters si AFP, potrivit Agerpres.

- Autoritatile sanitare austriece au detectat pentru prima data patru cazuri ale mutatiei coronavirusului SARS-CoV-2, aparuta initial in Marea Britanie, si unul cu noua tulpina sud-africana, contribuind ambele la o mai mare raspandire a agentului patogen, relateaza luni EFE. Noua tulpina din…

- Un caz cu noua tulpina a coronavirusului a fost inregistrat in Ucraina, in Transcarpatia, regiune care se invecineaza cu țara noastra la nord. Pacientul este un barbat din care muncește in Cehia și care s-a vindecat deja. Totuși, iar in regiune ar fi fost inregistrate mai multe astfel de cazuri. Specialiștii…