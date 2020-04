Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Agriculturii din China a publicat draftul unui proiect prin care interzice consumul de carne de caine. Astfel, specia canina a fost scoasa de pe lista animalelor ce pot fi crescute pentru consum uman. Recent, orasul Shenzen a interzis in premiera consumul de carne de pisica si de caine.

- Cel mai mare eveniment din lumea islamica, pelerinajul Hajj, organizat intre Medina și Mecca in iulie, ar putea fi anulat din cauza pandemiei de coronavirus, scrie The Guardian.Pelerinajul Hajj aduna la Mecca, in ArabiaSaudita, 3 milioane de musulmani. Evenimentul are loc anual, singura data canda fost…

- Coronavirusul sau COVID-19 este, oficial, la nivel de pandemie. In Romania, pe 17 martie, raportarea oficiala de la ora 10 arata 184 cazuri, din care 16 declarate vindecate. In Neamț, pana la aceeași ora de referința, erau confirmate cinci cazuri. Valorile sunt in creștere și este clar ca autoritațile…

- Comisia Nationala de Sanatate din China a publicat un ghid pentru pacientii vindecati de coronavirus in care recomanda autoizolarea la domiciliu pentru 14 zile post-externare, a relatat sambata televiziunea de stat CCTV, citata de EFE. Potrivit ghidului citat, pacientii externati trebuie sa intre in…

- Ziarul Unirea Astazi va avea loc o videoconferința intre omologii din Romania și alte state europene și autoritațile chineze pentru combaterea pandemiei de COVID-19 Astazi va avea loc o videoconferința intre omologii din Romania și alte state europene și autoritațile chineze pentru combaterea pandemiei…

- (foto: BBC) Biroul Permanent al Adunarii Nationale a Poporului R.P. Chineze (Parlamentul unicameral) a adoptat recent o hotarare care stabileste continutul dietei celor 1,4 miliarde locuitori ai tarii in contextul crizei declansate de epidemia Covid-19 (coronavirus). Astfel, liderii comunisti de la…

- Modul in care persoana a fost expusa la noul virus este "necunoscut", a anuntat Centrul american pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (CDC) intr-un comunicat, citat de CNN. "Este posibil ca acest caz sa fie unul de transmitere a virusului Covid-19 prin colectivitate, ceea ce ar fi prima…

- Masurile draconice luate de China împotriva noului coronavirus provoaca grave penurii alimentare în regiunea Xinjiang, majoritar musulmana, a acuzat miercuri o organizație care apara drepturile uigurilor, potrivit AFP.Uighur Human Rights Project, o asociație cu sediul la Washington,…