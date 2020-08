Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Belarus au confirmat miercuri moartea unui manifestant arestat în timpul unui protest împotriva realegerii presedintelui Aleksandr Lukasenko, acesta fiind al doilea deces înregistrat de la începutul acestei miscari de contestare ce a fost reprimata violent, relateaza…

- Autoritatile din Belarus au confirmat miercuri moartea unui manifestant arestat in timpul unui miting impotriva realegerii presedintelui Aleksandr Lukasenko, fiind al doilea deces inregistrat de la inceputul acestei miscari de protest suprimate violent, relateaza AFP. Intr-un comunicat, Comitetul de…

- Autoritatile din Belarus au confirmat miercuri moartea unui manifestant arestat in timpul unui miting impotriva realegerii presedintelui Aleksandr Lukasenko, fiind al doilea deces inregistrat de la inceputul acestei miscari de protest suprimate violent, relateaza AFP, potrivit AGERPRES.Intr-un…

- Noi confruntari intre politie si protestatari au loc la Minsk, dupa ce presedintele in exercitiu Aleksandr Lukasenko a obtinut o victorie clara in alegeri care sunt contestate. Internetul a fost taiat de autoritați, iar Svetlana Tihanovskaia, o fosta profesoara de engleza devenita principalul rival…

- Autoritatile belaruse au respins informatiile despre moartea unui barbat in timpul protestelor antiguvernamentale de duminica, 9 august."Morti nu sunt! Informatiile difuzate de unele publicații de pe Internet sunt false", a informat Ministerul Sanatatii.

- Autoritațile anunța ca in județul Sibiu, de la debutul pandemiei și pana in prezent au fost confirmate pozitiv in urma testarii SARS CoV-2, 1017 de persoane. Din total, 953 sunt adulți. Numarul 64 copiilor infectați a ajuns la 64, ceea ce inseama ci de la ultima raportare, inca 3 copii au primit test…

- Autoritațile au anunțat duminica, 26 iulie, al 18-lea deces in județul Maramureș ca urmare a infectarii cu covid-19. Este vorba despre un barbat din categoria de varsta 60-69 ani, care prezenta comorbiditați. Totodata, astazi au fost confirmate alte 12 cazuri de infectare cu coronavirus la nivel de…

- Cauza decesului unei asistente medicale din Botosani, anuntat la sfarsitul saptamanii trecute, nu este COVID-19, asa cum indicau informatiile initiale, precizarile fiind facute de INSP, dupa ce Directia de Sanatate Publica Botosani a descoperit al doilea teste negativ al femeii.”INSP a revenit…