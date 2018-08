Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul județului Buzau, Carmen Ichim, a dispus deplasarea unei echipe mixte formate din reprezentanți ai Sistemului de Gospodarire a Apelor, Garzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Buzau, ISU Buzau și ai Primariei Merei in stațiunea Sarata Monteoru, unde o persoana a sesizat existența unor…

- Apar primele masuri in cazul scandalului de la Aparegio, in care un angajat al instituției a fost filmat in timp ce golea o vidanja plina cu dejecții in raul Jiu. Operatorul de apa și canal din Targu Jiu s-a ales cu dosar penal pentru descarcarea apelor uzate și a deșeurilor menajere in alte locuri…

- Aparegio Gorj este implicata intr-un nou scandal. Claudiu Fiu, unul din șefii Asociației Județene de Vanatoare și Pescuit Sportiv Gorj a facut o descoperire uluitoare. Acesta a filmat cum un angajat al instituției a golit o mașina vidanje intr-un canal care ajunge in raul Jiu, deși potrivit legii acestea…

- In urma dezastrelor provocate de inundațiile, din weekend-ul trecut, prefectul județului Brașov, Marian Rasaliu, a anunțat miercuri, in sedinta Comitetului pentru Situatii de Urgenta, in care s-a discutat despre urmarile ploilor abundente si ale inundatiilor, ca in urmatoarele zile vor fi controlate…

- Doua orase si trei comune din judetul Maramures au fost date ca exemplu negativ de comisarii de mediu la capitolul salubrizare, pe motiv ca „administratiile publice locale nu s-au implicat in domeniul salubrizǎrii teritoriului" – se precizeaza in raportul Garzii de Mediu. Daca situatia se va mentine,…

- Comisarii buzoieni ai Garzii Naționale de Mediu au salvat in aceasta dupa-amiaza 5 broscuțe țestoase și cateva zeci de pești captivi intr-un vechi bazin aproape secat din zona Garii Buzau, micile animale fiind mutate in Heleșteul din Parcul Crang. Specialiștii de la GNM s-au mobilizat in urma apelului…

- Aproape 60 de tone de pet-uri, lemne si deseuri amestecate au fost colectate de pe luciul lacului de acumulare Izvorul Muntelui, in amonte de orasul Bicaz, potrivit unei centralizari prezentata intr-o conferinta de presa la Prefectura. Actiunea de ecologizare, inceputa in luna aprilie, a fost realizata…

- Intr-un comunicat de presa, deputatul ALDE Andrei Gerea plaseaza scandalul deseurilor de la Stefanesti, in mod subtil, in curtea celor de la PSD Arges, colegii lui de alianta. “Nu poate fi tolerat ca autoritațile locale și județene din Argeș sa accepte ca niște baieți deștepți, indiferent de forța lor…