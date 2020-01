Automobile Dacia, încă un an de vânzări record In 2018, cu 700.798 de unitați vandute in total, Dacia inregistra cea mai buna performanța comerciala din istoria sa. In 2019, Automobile Dacia a mers cu vanzarile si mai sus. A vandut 736.570 de autoturisme, cu 35,772 mai multe fata de anul precedent‬. Dacia Logan a ramas cel mai bine vandut autoturism pe piața autohtona. Dacia a ramas lider in Romania Reprezentantii Automobile Dacia sustin ca, in Romania, Dacia a incheiat anul 2019 cu vanzari in crestere. „Pe o piața romaneasca tot mai concurențiala, Dacia a incheiat anul 2019 cu vanzari in creștere și cu o consolidare a prezenței sale in toate… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Automobile Dacia a vandut, in anul 2019, un numar de 736.570 de autoturisme, dintre care 581.543 au fost comercializate in statele UE si in cele ale Asociatiei Europene de Liber Schimb, potrivit unui comunicat remis vineri de companie, relateaza Agerpres. In regiunea UE + AELS, Dacia s-a plasat in 2019…

- Dacia a incheiat anul 2019 cu vanzari in creștere, livrand in total 55.463 de vehicule in Romania, fața de 54.593 in 2018, potrivit unui comunicat remis vineri MEDIAFAX. Dacia menționeaza ca aproape 45% din vehiculele noi cumparate prin intermediul programului Rabla au fost modele Dacia.Rezultatele…

- In luna noiembrie, au fost produse in Romania un numar de 44.341 autoturisme, dintre care 30.574 au fost produse in uzina Dacia de la Mioveni și 13.767 unitați au fost produse de uzina Ford de la Craiova, anunța ACAROM, conform Mediafax.Pe primele unsprezece luni din 2019, producția de autoturisme…

- A doua generație Dacia Duster a fost prezentata oficial in cadrul Salonului Auto de la Frankfurt din 2017. La scurt timp de la debut, SUV-ul a intrat pe linia de producție de la Mioveni. Acum, oficialii Dacia au anunțat ca la uzina din Mioveni a fost produs exemplarul Duster cu numarul 500.000. Conform…

- Uzina Dacia de la Mioveni a sarbatorit iesirea din linia de montaj a unui automobil Duster cu numarul 500.000, fiind vorba de a doua generatie a modelului, a anuntat compania.A doua generatie a Duster-ului a fost lansat in urma cu 2 ani, la Salonul Auto de la Frankfurt. Beneficiarul acestui…

- La sfarsitul lunii noiembrie, Uzina Vehicule Dacia de la Mioveni a sarbatorit iesirea din linia de Montaj a modelului Duster cu nr. 500 000 (4x4, Prestige, 1.3 TCE 150 CP, rouge fusion). Este vorba de a doua generatie a unui model deja legendar pentru Romania si Groupe Renault, lansat in urma cu 2…

- Daca m-ați fi intrebat acum cateva luni care va fi urmatoarea mea mașina, cel mai probabil va spuneam o alta marca decat Land Rover. Nu ca aș avea ceva cu britanicii, doar ca ma tenta un alt model. Așa s-a facut ca pana la urma am ales noul Land Rover Discovery Sport , o mașina pe care nu am condus-o…

- 2020 ar putea fi anul in care pe porțile uzinei de la Mioveni ar putea ieși și primul model electric de la Dacia, scrie Playtech.ro. Sau, cel puțin, unul hibrid. Și e posibil sa revoluționeze piața. Nu ca tehnologie, ci ca preț. Renault testeaza deja mai multe tehnologii din zona electricelor pe modelele…