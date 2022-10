Stiri pe aceeasi tema

- BMW reacționeaza in scandalul achiziției a 600 de autospeciale pentru Poliție. Prietenul președintelui nu mai are nici o funcție BMW reacționeaza in scandalul achiziției de automobile pentru Poliția Romana și transmite ca ”prietenul președintelui”, Michael Schmidt nu mai are funcții in cadrul subsidiarelor…

- Reprezentantii Automobile Bavaria precizeaza ca autospecialele BMW 320ix ofertate Politiei Romane "nu reprezinta masini de lux", ci sunt autovehicule special concepute pentru autoritati si ofertate la un pret special. Ei arata ca omul de afaceri Michael Schmidt - un apropiat al presedintelui Klaus Iohannis…

- Leonhard Georg Pfeffer, CEO și administrator al Automobile Bavaria, afirma, intr-un comunicat remis presei miercuri, ca autospecialele BMW ofertate Poliției Romane nu reprezinta mașini de lux, iar Michael Schimdt, prietenul președintelui Klaus Iohannis, nu mai deține nicio funcție in cadrul companiilor…

- Afacerea BMW: Cum explica șefii din Poliția Romana nevoia de mașini cumparate de la prietenul președintelui Iohannis Conducerea Poliției Romane a oferit justificari publice pentru achiziția a minimum 300 de BMW-uri de la Automobile Bavaria, firma deținuta de Michael Schmidt, prietenul președintelui…

- ”Despre prietenia cu mine pot sa va spun ca nu a contat, cu siguranta, iar informatiile mele despre aceasta procedura sunt doar cele care au aparut pe sursele deschise, adica pe media. Insa pot sa va spun un lucru foarte clar, daca exista suspiciuni, atunci avem suficiente autoritati competente sa verifice…

- Inspectoratul general al Poliției Romane (IGPR) cumpara 600 de mașini BMW de la Automobile Bavaria SRL, firma condusa de Michael Schmidt (foto dreapta), prietenul președintelui Klaus Iohannis. Contractul este in valoare de 98 de milioane de lei, iar Sindicatul Europol acuza ministerul ca a organizat…

- Poliția Rutiera ar urma sa inlocuiasca Dacia Logan cu BMW Seria 3, care costa 30.000 de euro. Inspectoratul General al Poliției Romane a semnat in 12 septembrie 2022 primul contract subsecvent cu Automobile Bavaria, pentru livrarea mașinilor.Poliția ar urma sa cumpere 600 de autospeciale de poliție…

- Politia Romana va schimba celebrele Loganuri cu autospeciale BMW 320ix care ating 100 de km/h in numai opt secunde, a transmis Sindicatul Europol. La nivelul IGPR a fost desfașurata o licitație in vederea contractarii, in cadrul proiectului ,,Dezvoltarea unui sistem mixt mobil de monitorizare a traficului…