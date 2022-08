Stiri pe aceeasi tema

Un microbuz de transport persoane si trei autoturisme au fost implicate intr-un accident, luni, in municipiul Arad, iar noua raniti au fost preluati si transportati la spital.

Șase persoane au fost murit și alte 25 au fost ranite cand un autobuz de pasageri s-a rasturnat pe marginea drumului in nord-vestul Turciei, marți dimineața, informeaza Dailysabah.com.

Un grav accident rutier s-a produs sambata in județul Hunedoara, soldat cu 7 victime, printre care un copil inconștient. Autoritațile au fost in alerta, anunța mediafax.

Doua persoane, intre care un copil mic, au murit si alte trei au fost ranite, duminica seara, intr-un accident produs pe DN 2, in judetul Buzau, fiind implicate doua autoturisme si un microbuz.

Un accident grav in care au fost implicate o cisterna și un autoturism a avut loc duminica in județul Constanța. Doua persoane au murit, informeaza Mediafax.

Un autobuz plin cu elevi a fost implicat intr-un accident in orașul Galați. Autovehiculul a fost lovit de un autoturism, iar in urma impactului nu au fost victime, conform Mediafax.

Doua persoane au murit și alte doua victime au ajuns la spital in urma unui accident produs sambata in județul Bacau, anunța mediafax.

Un tanar de 23 de ani si-a pierdut viata, iar o fata de 19 ani a fost ranita grav, duminica dimineata, intr-un accident produs pe DN 17, in localitatea Reteag din judetul Bistrita-Nasaud, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ).