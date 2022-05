Trasportul public din orașul Gura Humorului va fi asigurat in curand cu autobuze electrice. Primele autobuze au sosit deja și au intrat in probe pe traseu. Acestea au fost achizitionate de Primarie in cadrul proiectului cu fonduri UE: „Creșterea mobilitații urbane și reducerea emisiilor de GES in orașul Gura Humorului, prin introducerea transportului public local […] The post Autobuze electrice in Orașul Gura Humorului. Ele au intrat in probe și vor deservi in curand transportul public local (foto) first appeared on Suceava News Online .