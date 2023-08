Stiri pe aceeasi tema

- Diagnosticul sistematic de țara actualizat, document elaborat de Banca Mondiala, arata persistența a doua Romanii: una urbana, dinamica și integrata in UE, o alta rurala, saraca și izolata. Chiar daca saracia a scazut in țara noastra, rata saraciei de la noi continua sa fie una dintre cele mai mari…

- „Ne intoarcem coloanele și plecam in direcția opusa”, a declarat fondatorul Wagner, Evgheni Prigojin, conform Ria Novosti. CITESTE SI Occidentul e cu ochii pe Rusia - Mesaje din Polonia, Germania, Franța și SUA 20:30 102 BREAKING NEWS Presa rusa: Prigojin a vorbit cu Lukașenko și a acceptat un…

- Conducta Nord Stream, care transporta gaze naturale din Rusia catre Germania, a fost sabotata de explozii subacvatice pe 26 septembrie si a devenit inoperabila, privand Moscova de venituri de miliarde de dolari si intrerupand ruta gazelor rusesti catre Europa. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski…

- Emisarul chinez, Li Hui, i-a indemnat pe liderii europeni sa isi afirme autonomia si a cerut armistitiu imediat in Ucraina, prin mentinerea prezentei ruse asupra zonelor ocupate, afirma surse citate de publicatia The Wall Street Journal, informeaza Mediafax.Diplomatul Li Hui, a efectuat un turneu…

- Criza profunda in educatie in UE. Potrivit ministrului Educatiei, Ligia Deca, sistemul preuniversitar din Romania incepe sa se confrunte cu un deficit de cadre didactice. Tinerii sunt din ce in ce mai demotivati sa intre in invatamant: salarii mici, prestigiu zero. Care este situatia in alte parti din…

- ”La invitatia premierului Li Qiang (…), premierul Federatiei ruse (Mihail) Misustin va efectua o vizita oficiala in China, la 23 si 24 mai”, anunta un purtator de cuvant al Ministerului chinez de Externe Wang Wenbin. ”Cooperea chinezo-rusa in domeniile economic si comercial va fi discutata”, anunta…

- Repetitiile de miercuri seara pentru spectacolele „Cavalleria rusticana" si „I Pagliacci", care sunt programate sa aiba loc astazi, 5 mai, si maine, 6 mai, la Opera Nationala Romana din Iasi, s-au terminat cu un scandal imens intre membrii orchestrei, solisti si dirijorul invitat-special de managerul…