Austria: Demisia unui ministru acuzat de plagiat

Stiri pe aceeasi tema

- PSD cere demisia lui Costel Alexe de la președinția Consiliului Județean Iași, dupa ce fostul ministru al Mediului a fost acuzat de procurorii DNA ca a primit mita 22 de tone de tabla. Liderii social-democrați îi ironizeaza pe liberali ca "au evoluat de la ministrul „Grinda” la…

- Portul obligatoriu al mastii la scoala si prezenta alternativa a elevilor, doua masuri luate de guvernul austriac in primavara pentru a limita raspandirea coronavirusului, sunt dispozitii 'ilegale', a stabilit miercuri Curtea Constitutionala, transmite AFP. 'Pentru a face fata consecintelor COVID-19…

- Ministrul albanez de interne a demisionat joi dupa moartea unui tanar impuscat de politie in timpul restrictiilor de circulatie impuse pe timpul noptii ca urmare a pandemiei de COVID-19, incident care de doua zile a generat proteste tensionate la Tirana, conform unui anunt al premierului Edi Rama,…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a calificat, marti, drept „populism ieftin” gesturile liderului PSD, Marcel Ciolacu, si parlamentarilor USR de a demisiona din Parlament pentru a nu beneficia de pensii speciale.

- Ministrul de Interne al Estoniei, Mart Helme, si-a anuntat luni demisia dupa ce cu o zi inainte el si fiul sau, Martin Helme, care este ministru de Finante, au spus despre Joe Biden ca este un politician „corupt” care devine presedinte al Statelor Unite in urma unor alegeri „fraudate”.

- Mircea Fechet va fi noul ministru al Mediului, dupa demisia lui Costel Alexe.Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat joi, 5 noiembrie a.c., urmatoarele decrete: Decret prin care se ia act de demisia domnului Costel Alexe, ministrul mediului, apelor și padurilor, și se constata…

- Organizația terorista Stat Islamic a revendicat atacurile care au avut loc ieri noapte la Viena și in care cel puțin 4 persoane au murit iar alte 15 au fost ranite, unele fiind in stare grava, fara insa ca aceasta organizație sa aduca dovezi care sa ii susțina afirmațiile. In momentul atacului de ieri…

- Au fost atacuri in șase zone, iar mai mulți suspecți sunt cautați de forțele de ordine. O persoana a murit, iar mai multe au fost ranite. Unul dintre suspecți a fost ucis de poliție. Mai multe atacuri teroriste au avut loc, luni seara, in centrul orașului Viena, unde au fost mobilizati numerosi agenti…