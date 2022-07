Guvernul austriac – antinuclear -, care critica totodata calificarea de catre UE a gazelor naturale – un combustibil fosil – drept ecologice, a pregatit o actiune in justitie prin care vrea sa conteste legislatia Uniunii care adauga combustibili la sistemul de ”taxonomie” prin care sunt etichetate investitiile ecologice. ”Exista mai multe alte state care au fost foarte critice cu actul delegat si care s-au faxut auzite. Vom cauta, astfel, alti aliati in aceasta actiune in justitie”, anunta mnistrul Leonore Gewessler. Reglementari cu privire la gaze naturale si la energia nucleara au fost dezbatute…