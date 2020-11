Stiri pe aceeasi tema

- Armata australiana a exclus vineri din randurile sale 13 militari in urma unui raport care ii incrimineaza pentru actiunile lor in Afganistan si care ar putea constitui crime de razboi, informeaza AFP. Seful armatei australiene, generalul-locotenentul Rick Burr a anuntat ca administratia…

- Australia va exclude din randul fortelor speciale cel putin 10 militari, dupa publicarea unui raport potrivit caruia exista dovezi credibile privind implicarea unor trupe australiene in "crime ilegale" in Afganistan, informeaza joi Reuters, citand Australian Broadcasting Corporation (ABC), potrivit…

- Australia va exclude din randul fortelor speciale cel putin 10 militari, dupa publicarea unui raport potrivit caruia exista dovezi credibile privind implicarea unor trupe australiene in "crime ilegale" in Afganistan, informeaza joi Reuters, citand Australian Broadcasting Corporation (ABC). …

- Soldații de elita ai Australiei au comis crime de razboi in Afganistan. Cel puțin aceasta este concluzia unei anchete interne potrivit careia forțele speciale sunt vinovate de uciderea a zeci de prizonieri și civili. Șeful armatei australiene și-a cerut public scuze.

- Australia a anuntat joi apropiata numire a unui procuror special care va ancheta in legatura cu informatiile privind posibile crime de razboi comise de fortele speciale australiene impotriva unor civili si prizonieri din Afganistan, informeaza AFP si dpa, potrivit AGERPRES.Premierul australian…

- Australia a anuntat joi apropiata numire a unui procuror special care va ancheta in legatura cu informatiile privind posibile crime de razboi comise de fortele speciale australiene impotriva unor civili si prizonieri din Afganistan, informeaza AFP si dpa.

- Hashim Thaci, care a demisionat joi din functia de presedinte al Kosovo dupa ce a fost inculpat oficial pentru crime de razboi de catre Tribunalul special de la Haga, a fost retinut, a anuntat tribunalul, relateaza AFP. Unul dintre liderii gherilei separatiste Armata de Eliberare a Kosovo (UCK), care…

- Presedintele Kosovo, Hashim Thaci, a declarat ca a fost inculpat oficial de comiterea de crime de razboi si ca va demisiona imediat pentru a face fata unui proces, transmite joi dpa. In varsta de 52 de ani, presedintele kosovar a fost pus sub acuzare in iunie pentru crime de razboi in…