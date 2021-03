Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile australiene intenționeaza sa evacueze mii de oameni, luni, din suburbiile afectate de inundațiile din vestul orașului Sydney, potrivit Reuters, potrivit AGERPRES. Ploile neincetate din ultimele zile au dus la creșterea debitelor raurilor in New South Wales (NSW), provocand daune…

- Coasta de est a Australiei a fost lovita sambata de ploi torentiale care au provocat inundatii grave ce au condus la evacuarea populatiei din mai multe regiuni aflate la joasa altitudine, relateaza Reuters si AFP. Sute de persoane s-au adunat in centrele de evacuare la nord de Sydney, in statul New…

- Mai multe plaje situate in apropiere de Merimbula, la aproximativ 430 de kilometri sud de Sydney, au fost inchise pentru o perioada de 24 de ore dupa ce o femeie in varsta de 60 de ani a fost atacata de un rechin, sambata dimineata, a anuntat serviciul de interventii Surf Life Saving din New South Wales…

- Australia intentioneaza sa deschida primul refugiu din lume destinat ornitorincilor pentru a salva de la disparitie aceasta specie endemica. Habitatele speciei sunt amenintate de incendiile forestiere si de seceta provocate de schimbarile climatice. Recent, Gradina Zoologica Taronga a anuntat construirea…