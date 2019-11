Stiri pe aceeasi tema

- Un numar "fara precedent" de incendii de vegetatie scapate de sub control a distrus zone intinse din statele australiene New South Wales si Queensland, scrie Agerpres dupa o relatare dpa. Peste 90 de incendii erau active in New South Wales vineri, multe dintre ele in zonele afectate de seceta,…

- Meteorologii de la ANM au emis un avertisment de tip cod galben de vant pentru județul Cluj.Avertismentul este valabil luni, 4 noiembrie, pana la ora 16.00.Potrivit ANM, este vizata zona de munte a judeului, de peste cota 1.800 metri.Vantul va prezenta intensificari care la rafala vor atinge 90...100…

- Cadavrul unui barbat septuagenar si cel al sotiei sale au fost descoperite in locuinta lor calcinata din estul Australiei, a anuntat joi Politia locala, precizand ca cele doua persoane decedate reprezinta primele victime cauzate de incendiile de vegetatie care devasteaza aceasta

- Mai multe incendii de vegetatie scapate de sub control in estul Australiei au distrus zeci de cladiri si de locuinte, numerosi locuitori fiind nevoiti sa isi petreaca noaptea in centre de evacuare, a informat DPA, citat de agerpres.ro.

- Cel putin 7 persoane au murit si alte 3 au fost ranite dupa ce, duminica, un avion de mici dimensiuni s-a prabusit deasupra unui cartier din orasul Popayan situat in sud-estul Columbiei, conform informatiilor furnizate de pompieri, transmite AFP. "Noua persoane se aflau la bordul avionului,…

- Cel puțin patru persoane au murit, iar alte 13 au fost grav ranite dupa ce mai multe dispozitive explozibile au fost detonate pe un drum in sud-estul Turciei, au informat joi autoritațile locale, relateaza site-ul agenției Reuters preluat de mediafax.Autoritațile au informat ca sunt de parere…

- 400 de persoane au fost evacuate in doua state din estul Australiei, din cauza a peste 130 de incendii de vegetație. S-au inregistrat doar pagube materiale si nicio persoana nu si-a pierdut viata. Aproape o mie de pompieri lupta cu cele peste 80 de incendii in Queensland, o zona afectata de o seceta…

- Conducerea Consiliului Judetean Dambovita (CJD), alaturi de cea a Filialei Dambovita de Cruce Rosie au primit, vineri, vizita unei delegatii a Crucii Rosii Kiev, condusa de presedintele organizatiei, Tatiana Goienko.