Australia a lansat o linie telefonică de asistenţă pentru persoanele care au avut de suferit de pe urma incendiilor de vegetaţie Organizatia caritabila australiana Lifeline a lansat o linie telefonica care ofera asistenta in domeniul sanatatii mintale victimelor si supravietuitorilor incendiilor devastatoare de vegetatie care au distrus portiuni insemnate de teren de pe teritoriul tarii, informeaza DPA.



Linia telefonica speciala Bushfire Recovery Crisis Support a fost inaugurata cu prilejul unui eveniment desfasurat luni in Sydney. Va fi functionala pe tot teritoriul Australiei 24 de ore din 24.



Persoanele care vor apela aceasta linie telefonica vor primi acces imediat la asistenta in domeniul sanatatii

Sursa articol si foto: agerpres.ro

