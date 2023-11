Stiri pe aceeasi tema

- Italianul Andrea Padula (27 de ani) a fost eliminat in minutul 77 al derby-ului CS Universitatea Craiova - FCU Craiova. A protestat și a vazut al doilea cartonaș galben din partea lui Radu Petrescu. Derby-ul Baniei a devenit mult mai tensionat in partea secunda, cand FCU Craiova s-a aruncat in cautarea…

- Veste buna pentru antrenorul lui FCU Craiova, Giovanni Costantino (39 de ani). Mijlocașul William Baeten (26 de ani), unul dintre jucatorii de baza ai echipei de pe locul 14 in Superliga, a revenit la antrenamente și sunt șanse mari sa intre pe teren la derby-ul Baniei cu rivala Universitatea Craiova.…

- Poli Iași și U Craiova 1948 au oferit un meci spectaculos, incheiat cu scorul de 1-1, in runda cu numarul 13 din SuperLiga. In inferioritate numerica, oltenii au reușit egalarea in minutele de prelungiri.

- FCU Craiova a invins-o pe Dinamo, pe Arena Naționala, scor 1-0, intr-un duel din runda cu numarul 9 din Superliga. Adrian Mititelu Jr. a transmis ca a pregatit o prima dubla pentru victoria de vineri. Adrian Mititelu Jr. a intarit ideea ca FCU Craiova vrea sa ajunga in play-off-ul in acest sezon. …

- FCU Craiova a invins-o pe Dinamo, pe Arena Naționala, scor 1-0, intr-un duel din runda cu numarul 9 din Superliga. Aurelian Chițu (32 de ani), golgeterul Superligii, spune ca victoria a fost obținuta cu multa sudoare. Aurelian Chițu, „Jucatorul lunii august” in ancheta Gazetei Sporturilor, spune ca…

- FCU Craiova a scos-o la tabla pe Farul, duminica seara, in Banie. Acest succes a fost savurat din deplin de antrenorul interimar al gazdelor, Dan Vasilica. „E mai bine decat data trecuta. Am marcat și nu am mai primit goluri. Nu aveam emoții ca nu vom marca. Am avut un joc ofensiv foarte bun. Probleme…

- Superliga: FCU Craiova i-a administrat o corectie severa campioanei Farul, scor 4-0Echipa FCU Craiova a invins duminica seara, pe teren propriu, scor 4-0, formatia campioana, Farul, intr-un meci din etapa a opta a Superligii, informeaza news.ro. Craiovenii au deschis scorul in minutul 18,…

- Golgheterul lui Rapid, Marko Dugandzic (29 de ani), titular in toate rundele din acest sezon, in care a marcat deja de 6 ori, are o leziune musculara, pe care a acuzat-o și la meciul cu FCU Craiova (5-3), și s-a antrenat separat de echipa in ultimele zile. Rapid - Dinamo (runda #8 din Superliga) se…